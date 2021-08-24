En düşük memur maaşı belli oldu

Sendika üyesi ve bekar bir memurun alacağı en düşük memur maaşı 4 bin 358 liradan 2 yılın sonunda 5 bin 700 liraya yükselecek. İki çocuklu ve eşi çalışmayan memurunki ise 6 bin 516 lira olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali haklarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu "memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci altı ayı yüzde 7+enflasyon farkı, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8+enflasyon farkı, ikinci altı ayı yüzde 6+enflasyon farkı oranlarında zam yapılacağı" şeklinde açıkladı.

MEMUR MAAŞLARI HESAPLANIRKEN ENFLASYON FARKI DA DEVREYE GİRECEK

Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artış oranlarında doğrudan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna örnek vermek gerekirse; 2021 Temmuz'da memur maaşları yüzde 8,45 oranında zamlanmış, maaşlara yapılan artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı ise ocak-haziran dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanmıştı.

MAAŞ HESAPLAMALARINDA BEKAR, EVLİ VE ÇOCUKLU OLMANIN DA ETKİSİ VAR

Maaş hesaplamalarında bekar olmak, evli olup, eşinin çalışıp çalışmamasından dolayı kişiye ödenen aile yardımı, çocuk sayısı, çocukların yaşı esas alınıyor. Görev yapılan bölge de maaşları etkiliyor.

MAAŞLARA ETKİ EDEN AGİ FAKTÖRÜ

Maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenecek. Bu yıl aile yardım ödeneği 352 lira olacak. Aile yardım ödeneği ve bekar birine 268 lira Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ilave edilecek. Çocuk sayısına göre AGİ tutarları değişebilir. Ve bu rakam yıllara göre de farklılık gösterecek.

Hesaplanan rakamlar, tüm bu gelişmelerin dışında tutulan ortalama rakamlardır.

2023'ÜN SONUNDAKİ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Sendika üyesi ve bekar bir memurun alacağı en düşük memur net maaşı 4 bin 358 liradan 2 yılın sonunda 5 bin 700 liraya yükselecek. Yine sendika üyesi, evli ve iki çocuklu memurunki ise 6 bin 516 lira olacak.