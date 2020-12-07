En fazla gayrimenkul alanlar yatırımından memnun

Türk halkının en memnun olduğu yatırım araçlarının başında yüzde 81 ile gayrimenkul geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yaptırılan "Türkiye Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması" sonuçlarına göre, Türk halkının en memnun olduğu yatırım aracı yüzde 81 ile gayrimenkul oldu.

15 bin 41 kişinin katılımıyla yaptırılan araştırmada, vatandaşların en memnun kaldığı yatırım aracının gayrimenkul olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların 72'sinin, yüzde 80 üzeri memnuniyete sahip olduğu gayrimenkul yatırımından ortalama memnuniyet oranı ise yüzde 81 olarak belirlendi.

GAYRİMENKULDEN SONRA ALTIN YATIRIMINDAN MEMNUNUZ

Ortalama memnuniyet oranında gayrimenkulü yüzde 76 ile altın, yüzde 72 ile vadeli TL mevduat hesabı, yüzde 71 ile döviz, yüzde 67 ile iş kurmak/işe ortak olmak ve son olarak da yüzde 65 ile katılım hesabı takip etti.