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    En zengin 10 kişinin 9 aylık servet artışıyla, tüm dünya aşılanabilir

    En zengin 10 kişinin 9 aylık servet artışıyla, tüm dünya aşılanabilir

    Dünyanın en zengin 10 kişisinin pandemide 540 milyar dolar artan servetiyle, bütün dünyadaki insanların aşılanabiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 04:43
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    Koronavirüs pandemisi nedeniyle, dünyadaki gelir eşitsizliği iyice arttı. Pandemiyle birlikte, milyarderler servetlerine servet kattı.

    Aralarında Bill Gates, Jeff Bezos gibi isimlerin bulunduğu 10 kişi sadece 9 ayda, 540 milyar dolar kazandı.

    10 KİŞİNİN 9 AYDA KAZANDIĞI SERVET TÜM DÜNYAYI AŞILAMAYA YETİYOR

    10 kişinin sadece 9 ayda kazandığı servet, tüm dünyanın aşılanmasına yetecek miktarda ayrılacak kaynak için yeterli oluyor hatta,  hiç kimsenin koronavirüsten dolayı yoksulluğa düşmemesini de sağlıyor.

    En zengin 10 kişinin 9 aylık servet artışıyla, tüm dünya aşılanabilir İZLE

    En zengin 10 kişinin 9 aylık servet artışıyla, tüm dünya aşılanabilir #1

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