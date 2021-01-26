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- En zengin 10 kişinin 9 aylık servet artışıyla, tüm dünya aşılanabilir
En zengin 10 kişinin 9 aylık servet artışıyla, tüm dünya aşılanabilir
Dünyanın en zengin 10 kişisinin pandemide 540 milyar dolar artan servetiyle, bütün dünyadaki insanların aşılanabiliyor.
- Haber Merkezi
- 26.01.2021 - 04:43
Koronavirüs pandemisi nedeniyle, dünyadaki gelir eşitsizliği iyice arttı. Pandemiyle birlikte, milyarderler servetlerine servet kattı.
Aralarında Bill Gates, Jeff Bezos gibi isimlerin bulunduğu 10 kişi sadece 9 ayda, 540 milyar dolar kazandı.
10 KİŞİNİN 9 AYDA KAZANDIĞI SERVET TÜM DÜNYAYI AŞILAMAYA YETİYOR
10 kişinin sadece 9 ayda kazandığı servet, tüm dünyanın aşılanmasına yetecek miktarda ayrılacak kaynak için yeterli oluyor hatta, hiç kimsenin koronavirüsten dolayı yoksulluğa düşmemesini de sağlıyor.
En zengin 10 kişinin 9 aylık servet artışıyla, tüm dünya aşılanabilir İZLE