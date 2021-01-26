En zengin 10 kişinin 9 aylık servet artışıyla, tüm dünya aşılanabilir

En zengin 10 kişinin 9 aylık servet artışıyla, tüm dünya aşılanabilir

Dünyanın en zengin 10 kişisinin pandemide 540 milyar dolar artan servetiyle, bütün dünyadaki insanların aşılanabiliyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle, dünyadaki gelir eşitsizliği iyice arttı. Pandemiyle birlikte, milyarderler servetlerine servet kattı.

Aralarında Bill Gates, Jeff Bezos gibi isimlerin bulunduğu 10 kişi sadece 9 ayda, 540 milyar dolar kazandı.

10 KİŞİNİN 9 AYDA KAZANDIĞI SERVET TÜM DÜNYAYI AŞILAMAYA YETİYOR

10 kişinin sadece 9 ayda kazandığı servet, tüm dünyanın aşılanmasına yetecek miktarda ayrılacak kaynak için yeterli oluyor hatta, hiç kimsenin koronavirüsten dolayı yoksulluğa düşmemesini de sağlıyor.

En zengin 10 kişinin 9 aylık servet artışıyla, tüm dünya aşılanabilir İZLE

