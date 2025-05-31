AA

Bir zamanlar terörle anılan Gabar, artık Türkiye'nin en büyük petrol sahalarından birine ev sahipliği yapan bir konuma geldi.

Gabar Dağı, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfiyle büyük bir başarı hikayesine döndü...

Zengin yer altı kaynaklarıyla göz kamaştıran bölgenin ülke ekonomisine katkısı da büyük.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı.

Türkiye'nin tarihinin en büyük petrol keşfini yaptığını belirten Bakan Bayraktar, Gabar'da günde 80 bin varil petrol üretildiğini anımsattı.

"HER YIL 2 MİLYAR DOLAR KASAMIZA PARA GELİYOR"

Petrol keşfinin Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracağı bilgisini veren Bayraktar, şunları söyledi:

Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak. Ekonomik değeri büyük olmakla beraber artık Şırnak'ta, Gabar'da, 3 bin 200 kişiye istihdam sağladığımız bu projeyle, bundan sonra geliştireceğimiz projelerle artık o bölgenin çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının gözlerinde umut var, hayata dair beklentiler ve büyük bir gelecek hayali var. Bu, bu işin ekonomik değerinden belki de daha kıymetli bir şey.

"ÜLKEMİZ TERÖRDEN TAMAMEN KURTULDUĞU DURUMDA ÇOK DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ"

Şimdi 'Terörsüz Türkiye'yi konuştuğumuz bu atmosferde, Gabar projesi çok daha büyük bir anlam kazanıyor. İnşallah ülkemiz terörden tamamen kurtulduğu durumda çok daha büyük, güzel işler yapacağız, daha aydınlık bir Türkiye'ye hep beraber ilerleyeceğiz. Bu işler, çok önemli planlamalarla, istikrarla, arka arkaya devam eden yönetimlerle oluyor.

"KAZANIMLARI VATANDAŞA YANSITMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Bayraktar, enerjiyle ilgili yapılan tüm çalışmalarla vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarını yoğun bir şekilde desteklediklerini de dile getirerek, şöyle devam etti: