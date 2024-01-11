Enerji Bakanı müjdeyi verdi! Doğalgaza bu kış zam yapılmayacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Şu an bir enerji bakanı olarak söyleyebilirim ki bir doğalgaz zammı planlamıyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

Kış aylarının gelmesiyle birlikte akıllara 'Doğalgaz faturalarına zam yapılacak mı?' sorusu gelmeye başladı.

Vatandaşların içini rahatlatan duyuru ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi..

CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bayraktar, vatandaşlara doğalgaz müjdesi verdi.

Doğalgaza bu kış zam yok

Bu kış planlanan bir zam olmadığını belirten Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Şu an bir enerji bakanı olarak söyleyebilirim ki bir doğalgaz zammı planlamıyoruz. Yine de elbette biz verimli kullanalım enerjilerimizi. Dünyada da fiyatlar makul seviyelerde. Bu da elimizi rahatlatıyor. Avrupa'da elektrik ve doğalgazda en ucuz ikinci ülkeyiz.

"Vatandaşları desteklemeye devam edeceğiz"

Bakan Bayraktar ayrıca, vatandaşları enerjide desteklemeye devam edeceklerini de belirtti.

Doğalgaz uygulaması devam ediyor

Konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri devlet tarafından ödeniyor.

Buna göre 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz kullanılmaya devam edecek.