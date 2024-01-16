Enerji sektörüne 2024'te 75,6 milyar lira kamu yatırımı yapılacak Merkezi yönetim bütçesinden enerji sektörü yatırımları için ayrılan kaynak miktarı 2024'te, geçen yıla göre yüzde 70 artırıldı.

AA

2024 Yılı Yatırım Programı'nda enerjiye ayrılan payın dağılımı belli oldu.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik petrol ve doğalgaz kaynaklarının keşfine ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Yatırım programına göre, bu yıl kamu kurumları tarafından yürütülecek 3 bin 799'u ana proje olmak üzere toplam 12 bin 41 projeye 1 trilyon liranın üzerinde ödenek tahsis edildi.

Yatırım ödeneğinde enerji sektörünün payı yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl enerji sektöründe yeni projeler için 6 milyar 690 milyon 853 bin lira, devam eden projeler için 68 milyar 464 milyon 625 bin lira yatırım yapılacak.

Bu yıl etüt projelerine yönelik ayrılan bütçe ise 536 milyon 670 bin lira oldu.

Enerji sektörü yatırımları için toplam 75,6 milyar lira kaynak

Böylece kamunun enerji sektörü yatırımları için bu yıl ayırdığı kaynak miktarı toplam 75 milyar 692 milyon 148 bin lira oldu.

Söz konusu ödeneğin 65 milyar 440 milyon liralık kısmı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yatırımlarına ayrıldı.

Enerji yatırımlarında en büyük pay BOTAŞ'ın

Kamunun bu yıl enerji yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği kurum ise 29 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) oldu.

BOTAŞ'a ayrılan bütçede en büyük pay Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi

BOTAŞ'a ayrılan bütçede en büyük pay 8 milyar 417 milyon 611 bin lira ile Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesinde kullanılacak. 2027'de tamamlanması öngörülen projede depolama ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. 7 milyar 866 milyon 576 bin lira ile ikinci sırada yer alan proje kapsamında belirlenen 26 ilde ilçelere doğalgaz ulaştırılması için çalışmalar yürütülecek.

BOTAŞ, bu yıl 6 milyar 515 milyon 795 bin lira tutarında yatırımı ise 81 ilde boru hatları ve tesislerin modernizasyonu ile rehabilitasyonuna ilişkin çalışmalar için kullanacak.

TEİAŞ, enerji yatırımlarında ikinci sırada

Yatırım büyüklüğü bakımından enerji sektöründe ikinci sırada yer alan kurum, 28 milyar lira ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) oldu.

EÜAŞ, üçüncü

TEİAŞ'ı, 8 milyar lira ödenekle Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) takip etti.

163 proje

Bu yıl enerji sektöründe 163 proje için kaynak ayrıldı. Sektörde planlanan yatırımların kuruluşlara göre dağılımına bakıldığında 63 projeyle TEİAŞ başı çekerken, bu kurumu 30 projeyle EÜAŞ ve 20 projeyle BOTAŞ izledi.

Yatırımların dağılımı

Enerji sektöründeki yatırımların kuruluşlara göre dağılımı şu şekilde:

Sektörler / Proje sayısı 72024 Yatırımı (lira)

BOTAŞ / 20 / 29 milyar lira

TEİAŞ / 63 / 28 milyar lira

EÜAŞ / 30 / 8 milyar lira

Karayolları Genel Müdürlüğü / 3 / 4 milyar 325 milyon lira

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / 6 / 2 milyar 985 milyon lira

Devlet Su İşleri / 12 / 2 milyar 360 milyon lira

TENMAK / 5 / 447 milyon lira

TEDAŞ / 6 / 215 milyon lira

TCDD / 1 / 150 milyon lira

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı / 6 / 95 milyon 148 bin lira

TÜRASAŞ 1 75.000.000

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı / 1 / 27 milyon lira

ADÜAŞ / 1 / 8 milyon lira

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı / 1 / 5 milyon lira

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi / 2 -

İller Bankası AŞ / 4 -

Konya Büyükşehir Belediyesi / 1 -

Toplam: 163 / 75.692.148.000

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)