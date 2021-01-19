Enerji sektörüne arabuluculuk geliyor

Arabulucular, davalarda etkin olarak görev alıyor. Geleceğin sektörlerinden enerjideki anlaşmazlıklarda da uzman arabulucular eğitimlerine başlandı.

Adalet Bakanlığı, belli alanlarda uzman arabuluculuk sistemine geçti. Bu kapsamda eğitimler başladı. Enerji uyuşmazlıklarının çözümünde uzman arabulucular görev yapacak.

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı Süleyman Boşça, Bakanlık verilerine göre arabuluculuk sisteminin faaliyete geçmesinden bugüne kadarki 3 yıllık sürede 1 milyondan fazla dosyanın arabulucular huzurunda anlaşmayla sonuçlandığını ifade etti.

ENERJİ SEKTÖRÜ ARABULUCULUKTA UZMANLAŞMANIN ÖNCÜSÜ OLACAK

Gelecekte çeşitli alanlardaki uyuşmazlıkların arabuluculukla giderilmesiyle bir reformun gerçekleşeceğini vurgulayan Boşça, enerji sektöründe uzman arabuluculuk için eğitim müfredatının hazırlandığını ve enstitü olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde ilk eğitimleri tamamladıklarını kaydetti.

UYUŞMAZLIKLARI ENERJİ UZMANLARI ÇÖZECEK

Bakanlığın, bu konuda Konya Karatay Üniversitesi'ni yetkilendirdiğini belirten Boşça, "Yeni eğitimler için onlarla çalışıyoruz. Şu anda uzman arabuluculuk konusunda enerji sektörü öncülük ediyor. Enerji uyuşmazlıklarının çözümünde uzman arabulucular görev yapacak. Enerji sektörünü ilgilendiren konulardaki 'ticari sır' kavramı çok önemli ve bu sektörde uyuşmazlıkların arabuluculukla çözülmesine uygun bir yapı var." diye konuştu.

Uyuşmazlıkların bu şekilde çözülmesinin nihai tüketiciler açısından da önemli olduğuna işaret eden Boşça, şöyle devam etti:

10 BİN 390 LİRANIN ÜZERİNDEKİ TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCU ZORUNLU

"10 bin 390 liranın üzerindeki tüketici uyuşmazlıkları zorunlu arabuluculuk kapsamında değerlendiriliyor. Dolayısıyla enerji sektöründe nihai tüketicinin de taraf olduğu bir uyuşmazlık söz konusuysa taraflar mahkemeye gitmeden önce arabulucuya gidecek. Bu arabulucular o sektörde uzman kişiler olacak. Arabulucu nezdinde anlaşmaz sağlanamazsa anlaşmazlık tutanağı düzenlenecek."

Boşça, Türkiye'de yaklaşık 280 arabuluculuk merkezinin olduğuna dikkati çekerek Adalet Bakanlığı tarafından akreditasyonu yapılmış tek sektörel arabuluculuk merkezinin 2017'de Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü çatısı altında devreye aldıkları Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Merkezi olduğunu söyledi.

Türkiye'de ilk olan bu merkezde ihtiyari arabuluculuk mekanizmasıyla 100'den fazla uyuşmazlığı çözdüklerini kaydeden Boşça, "Bakanlığın uzman arabuluculuğu devreye aldığında, bu dosya sayılarının da katlanarak artacağını düşünüyoruz. Arabuluculuk planlanan hukuk reformunun da en önemli parçalarından biri olarak görülüyor ve şu anda uzman arabuluculuğu güçlendirecek bir kanun çalışması da yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.