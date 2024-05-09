Enflasyon raporunu bekleyen piyasalarda son durum

Türkiye ekonomisi fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda faaliyetler yürütürken gelinen aşamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon beklentileri önem kazanıyor.
Bir yandan ekonomi yönetimi kur oynaklığını yaşanmaması amacıyla Türk Lirası'nı destekleyen kararlar alırken, piyasalar da yapılan açıklama ve hedeflerle yönünü buluyor.
Döviz piyasası
Bugün TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanacak yılın ikinci enflasyon raporu öncesinde döviz piyasalarında dolar ve euro sınırlı artışını sürdürürken sterlinde ise gerileme görüldü.
Serbest piyasada döviz:
Dolar: 32,2534 lira
Euro: 34,7264 lira
Sterlin: 40,2707 lira
Altın piyasası
İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları ise sınırlı düşüş yaşıyor.
Serbest piyasada altın:
Gram altın: 2 bin 400 lira
Çeyrek altın: 4 bin 71 lira
Cumhuriyet altını: 16 bin 588 lira
Tam altın: 16 bin 285 lira
Yarım altın: 8 bin 142 liraHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış