Enflasyon raporunu bekleyen piyasalarda son durum Bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu sunacak. Piyasalar bu raporda açıklanacak beklentileri ve soru-cevap kısmındaki yönlendirmeleri takip edecek.

AA

Türkiye ekonomisi fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda faaliyetler yürütürken gelinen aşamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon beklentileri önem kazanıyor.

Bir yandan ekonomi yönetimi kur oynaklığını yaşanmaması amacıyla Türk Lirası'nı destekleyen kararlar alırken, piyasalar da yapılan açıklama ve hedeflerle yönünü buluyor.

Döviz piyasası

Bugün TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanacak yılın ikinci enflasyon raporu öncesinde döviz piyasalarında dolar ve euro sınırlı artışını sürdürürken sterlinde ise gerileme görüldü.

Serbest piyasada döviz:

Dolar: 32,2534 lira

Euro: 34,7264 lira

Sterlin: 40,2707 lira

Altın piyasası

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları ise sınırlı düşüş yaşıyor.

Serbest piyasada altın:

Gram altın: 2 bin 400 lira

Çeyrek altın: 4 bin 71 lira

Cumhuriyet altını: 16 bin 588 lira

Tam altın: 16 bin 285 lira

Yarım altın: 8 bin 142 lira

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)