Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 3 Ocak’ta piyasalar

AA & Ensonhaber
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verisi aktarılacak.
Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşandı.
Dün doların satış fiyatı 35,3190 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5040 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 35,3950 liradan, euro 36,3580 liradan güne başladı.
Aralık ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 35,3950 lira
Euro: 36,3580 lira
Sterlin: 43,8585 lira
ONS ALTIN
Son dönemde yükselişe geçen ons altın, 2 bin 659 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 3 bin 26 lira
Çeyrek altın: 5 bin 132 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 914 lira
Tam altın: 20 bin 532 lira
Yarım altın: 10 bin 266 lira
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