Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 3 Ocak’ta piyasalar
AA & Ensonhaber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verisi aktarılacak.

Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşandı.

Dün doların satış fiyatı 35,3190 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5040 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3950 liradan, euro 36,3580 liradan güne başladı.

Aralık ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 35,3950 lira

Euro: 36,3580 lira

Sterlin: 43,8585 lira

ONS ALTIN

Son dönemde yükselişe geçen ons altın, 2 bin 659 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 26 lira

Çeyrek altın: 5 bin 132 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 914 lira

Tam altın: 20 bin 532 lira

Yarım altın: 10 bin 266 lira

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Aslı Didari
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