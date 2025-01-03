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Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 3 Ocak’ta piyasalar

Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 3 Ocak’ta piyasalar Bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon verisi açıklanacak. Veri öncesinde, döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar yaşanırken gram altın tekrar 3 bin liranın üzerine çıkarak hızlı bir yükseliş gösterdi.