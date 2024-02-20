Enflasyonla mücadeleye Kastamonu simidi de katıldı: 7,5 lira yerine 5 liraya satılıyor Kastamonu'da yetkililer ve fırıncılar birleşti, enflasyonla mücadeleye fiyat indirerek destek kararı aldı. Coğrafi işaretli Kastamonu simidine, yüzde 50 indirim yapılarak adedi 5 liradan satılmaya başlandı.

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İHA

Birçok ilde simit yapımı var ama Kastamonu simidinin görüntüsü ve tadı çok daha farklı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan enflasyonla mücadele çağrısı çerçevesinde indirim kampanyasına Kastamonu simidi de katıldı.

812 çeşit yemeğiyle gastronomi alanının en önemli kentlerinin başında gelen Kastamonu, yöresel ürünlerine ve lezzetlerine aldığı coğrafi işaret belgesinin yanı sıra enflasyonla mücadele çerçevesinde indirim de yapmaya başladı.

"Kazan simidi"

Yaklaşık 400 yıllık bir tarihe sahip olan ve 2019 yılında Kastamonu simidi diğer adıyla "kazan simidi" olarak coğrafi işaret belgesi alan Kastamonu simidine indirim yapıldı.

5 liradan satılıyor

Şu anda 7,5 liradan satılan Kastamonu simidine yüzde 50 indirim yapılarak 5 liradan satışına başlandı.

Günlük 25 bin adet satılıyor

Kastamonu simidinin 5 liradan satışını yapan fırının önünde uzun kuyruklar oluşurken, günlük 25 bin civarında üretimi yapılan simide vatandaşların ilgisi yoğun oluyor.

“Günlük 30 bin adet simit çıkarttığımız oluyor”

Kastamonu bölgesinde günlük 30 bin adet simit çıktığı günlerin olduğunu söyleyen simit ustası Ali İhsan Dikel, yaşananları şöyle anlattı:

Hem imalatçıyım hem de simit ustasıyım. Yıllardan beri bu işin içerisindeyiz. Halk dilinde kel simit olarak bilinen Kastamonu simidi, diğer illerde de benzer şekilde yapılsa da bizlerin yaptığı şekli ile farklıdır. Coğrafi işaret alan Kastamonu simidi, herkes tarafından biliniyor ve lezzetlidir. Kastamonu’da simit üretimi yapan çok sayıda fırın bulunmaktadır. Toplamda günlük 20 bin, 25 bin hatta bazen 30 bin adet simit dahi çıkarttığımız günler oluyor.

"Kastamonu simidini üzüm ya da elma pekmezinde yapıyoruz"

Vatandaşlar Kastamonu simidini daha çok tercih ediyor. İl dışından gelen misafirlerimiz de Kastamonu simidini tercih ediyor. Bizler, Kastamonu simidini üzüm ya da elma pekmezinde yapıyoruz. Bu yüzden simidin dış kısmı çıtır çıtır oluyor. Vatandaşlar da tercih ediyor. Bu şeklide yaptığımız için de simidimiz lezzetlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

Şu anda Türkiye’de enflasyonun yüksek olduğunu belirten Dikel, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan enflasyonla mücadele çağrısı yaptı. Bizler de dar bütçeli vatandaşlarımız da rahat etsin, onlar da alabilsin diye simide indirim yaptık. Bizler de destek olmak amacıyla fiyatlarımızı indirdik. Herkesin de simit yemesini istiyoruz, herkes alabilsin Kastamonu simidini. Bizler de bu sebeplerden ötürü sade simidi 5 liradan, susamlı simidi 7,5 liradan yüzde 50 indirim yaparak satışını yapıyoruz. Normalde Kastamonu’da simit susamsız olanı 7,5 liradan, susamlı olanı da 10 liradan satılıyor.

“Herkes simit tüketebilsin diye yüzde 50 indirim yaptık”

Dedesinin Kastamonu simidi yaptığını ve sattığını anlatan fırın işletmecisi Faruk Dikel ise, şu bilgileri verdi:

Kastamonu’nun simgesi olan simidi yüzde 50 indirim yaparak enflasyonla mücadele çerçevesinde mücadele ederek satacağız dediler. Ben de çocuklarımı destekliyorum, şu anda Kastamonu simidini 5 liradan satıyoruz, yüzde 50 indirim yaptık. Herkes simit yesin istiyoruz. Vatandaşımız gelip fırınımızdan Kastamonu simidini 5 liradan alarak hem yesin istiyoruz hem Kastamonu’ya gelen misafirlerimiz yesin istiyoruz.

"İl dışından gelenler 20 adet alıyor"

Çünkü il dışından gelen misafirlerimiz bir simit değil 20 tane simit birden alıyor. 20 simidin normal fiyatı 150 lira oluyor, bizler ise yaptığımız indirim sebebiyle 100 liradan satıyoruz. 50 lira vatandaşımızın cebinde kalıyor. İlimize gelen herkes şehrimizden ayrılırken İstanbul’a, Ankara’ya, Kastamonu simidi getirebilsin istiyoruz.

Kastamonu simidinin yapılışı

Sıcak pekmezde pişiyor. Mayası da pekmeze göre ayarlanıyor. Kastamonu simidi üzüm pekmezine bastırılıyor. Simit, sıcak pekmezde pişiyor, fırında da çıtır hale geliyor, kızarmış bir şekilde fırından çıkıyor.

Kastamonu simidi, diğer yörelerden farklı olarak böreklik un ile mayalanıp yoğrulduktan sonra hamur, simit halkası haline getiriliyor ve 10 dakika dinlendiriliyor. Bu hamur, daha sonra içinde elma pekmezi şurubunun kaynadığı kazanda suda haşlanıyor. Ardından fırınlanarak simit hazır hale getiriliyor. Kazan simidi olarak da adlandırılan Kastamonu simidinde çoğu yörelerde olduğu gibi susam kullanılmıyor.

“Her gelişimde bu fırından simit alıyorum”

İnebolu’dan Kastamonu’ya ziyarete geldiğini söyleyen Mehmet Bal ise, simit sevgisini şöyle dile getiriyor:

Dedeleri hakiki simit ustasıydı. Ama şimdi çocukları kendilerini geliştirdiler, dedelerinin hatırasını yürütmeye çalışıyorlar. Her gelişimde simidi ben bu fırından alıyorum 5 liraya, burası hakikaten ucuzluk pazarı. Dedelerinin mesleğini yürüttükleri için teşekkür ediyorum.

Simitin tarihçesi

Orta Asya’dan Kastamonu’ya gelen simit, buradan da İstanbul’a Kastamonulu simit ustaları tarafından taşınmıştır. Kastamonu simidi, eşsiz lezzetiyle Osmanlı padişahlarının da sofralarını süslemiştir. Elma pekmezi şurubuyla pişirilen Kastamonu simidi, yapılışından kaynaklı özelliğiyle 3 gün bayatlamadan saklanabiliyor. Bayatlayan simitler de israf edilmeyip, Kastamonu’nun bir başka yöresel lezzeti olan tiride dönüştürülüyor.

Kentte her gün yaklaşık 25 bin adet üretilen Kastamonu simidi, her hafta sonu İstanbul’a semt pazarlarına da gönderiliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)