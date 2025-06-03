Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı

AA

Çalışma hayatında dezavantajlı gruplara yönelik destekleri artıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli bireyler ve eski hükümlüler için yeni bir hibe sürecini başlattı.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.

SON BAŞVURU TARİHİ 27 HAZİRAN

Eski hükümlü vatandaşlar ve özel gereksinimli bireyler için tarihi bir adım daha attıklarını vurgulayan Işıkhan, son başvuru tarihini 27 Haziran olarak duyurdu.

Işıkhan, serebral palsili, down sendromlu ve otizmli bireyler başta olmak üzere tüm zihinsel engelli bireylerin istihdamına yönelik "Destekli İstihdam Projesi"ne ilk kez başvuru yapılabileceğini kaydetti.

DESTEK MİKTARLARI

Bu yılın ikinci proje dönemi itibarıyla engelli kendi işini kurma hibe desteği projeleri kapsamında 580 bin liraya kadar, eski hükümlü kendi işini kurma hibe desteği projeleri kapsamında 435 bin liraya kadar ve korumalı iş yeri desteği kapsamında 720 bin liraya kadar destek veriliyor.