Enzim ithalatı dünyada 10 milyar dolarlık hacme sahip

Enzimlerin yerli ve milli olarak üretildiği Kocaeli'deki merkezde, aynı zamanda yurt dışından gelen enzimlerin kalite kontrol testleri de yapılıyor.

Enzimler kimya, ilaç, deri, kağıt, gıda, tekstil gibi çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılıyor. Yüksek ithalat hacimli enzimler, Kocaeli'deki Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) yerli ve milli olarak üretiliyor. Yurt dışından temin edilen enzimler de ayrıca burada kurulan merkezde test ediliyor.

ENZİM KONUSUNDA İKİ AYRI BİRİM FAALİYETTE

GTÜ Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Barış Binay, üniversite çatısı altında biri enzim tanıma laboratuvarı (BERC) ile diğeri Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle kurdukları Enzim Test ve Danışmanlık Merkezi (ETDAM) olmak üzere iki ayrı birim olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi.

“ENZİMLER DÜNYA GENELİNDE 10 MİLYAR DOLARLIK BİR PAZAR HACMİNE SAHİP”

Enzimlerin dünya genelinde 10 milyar dolarlık bir pazar hacmine sahip olduğunu aktaran Binay, "Enzimlerin pazarda büyük bir hacimde karşılık bulmalarının nedeni birçok sektörde farklı amaçlarla kullanılmasıdır. Bugün en çok tıpta tedavi amacıyla özellikle nadir hastalıklar ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılmaktadır. Enzimler, tıp dışında deri, tekstil, orman ve çevre olmak üzere çok sayıda sektörde de kullanılıyor. Çok tercih edilmelerinin nedenlerinden biri de elde edilmek istenen sonucu ortaya çıkarırken yüksek enerjiler, yüksek sıcaklıklar, özel reaksiyon koşulları gerektirmeden ve çevreye zarar vermeden bu işlemi gerçekleştiriyor olmalarıdır."

"ENZİM İTHALATIMIZ 250 MİLYON DOLARA ÇIKABİLİR"

Türkiye'nin enzim ithalatının 2018'de 120 milyon dolar civarında olduğunu aktaran Binay, gümrükten protein olarak giriş yapan ürünleri de kattıklarında bu rakamın 200-250 milyon dolar bandına çıkabileceğini ifade etti.

"TIP, ÇEVRE VE TEKSTİL SEKTÖRÜNE DÖNÜK ÜRETTİĞİMİZ ENZİMLER VAR"

Binay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çevre ve tekstil sektörüne dönük ürettiğimiz enzimler var. Bunlardan biri hava kirliliğine neden olan karbondioksidi tutarak bunlardan enerji değeri yüksek olan hidrokarbonlar üretmektedir. Bunun patentini aldık. Kumaşı ağartma amacıyla kullanılan enzimler bulunuyor, diğer patent çalışmamız da bununla ilgili. Bunlardan birini ürettik. Bu enzimin kirlilik oluşturan ağartma kimyasalları gerektirmeden aynı performansı tek başına gösterdiğin ispatlayıp yayına dönüştürdükten sonra patent aldık."

"YURT DIŞINDAN GELEN ENZİMLERİN KALİTE TESTLERİ YAPILIYOR"

Binay, Enzim Test ve Danışmanlık Merkezi'nde yurt dışından gelen enzimlerin kalite testlerinin yapıldığını anlattı.

Enzimlerin aktif "canlı" moleküller olarak kabul edildiğine işaret eden Binay, "Doğru olmayan taşıma koşullarında bu enzimlerin performansları azalmakta, haliyle uygulama aşamasında istenilen sonucu vermemesine yol açmaktadır. Bu sorunlar nedeniyle ülkemizin ciddi maddi kayıplar yaşadığını görüyoruz. Bugün piyasada 1 mililitresi 50 bin dolar olan enzimler bile bulunmaktadır. Enzimlerde küçük de olsa bir performans kaybı, o işletmenin ciddi anlamda kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. Bu nedenle ithal edilen enzimlerin kalite kontrollerini de marka destekli Enzim Test ve Danışmanlık Merkezi'nden gerçekleştirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE MÜTHİŞ BİR ENZİM BİRİKİMİ VAR"

Eylül ayı başında online düzenlenen 2. Uluslararası Enzim ve Biyoproses Kongresi'nde Türkiye'de müthiş bir enzim birikimi olduğunun ortaya çıktığını anlatan Binay, bunun bir şekilde sanayiye taşınması gerektiğini kaydetti.