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- EPDK, 2021'de de bu yılın kaynak tedarik tarifesini uygulayacak
EPDK, 2021'de de bu yılın kaynak tedarik tarifesini uygulayacak
EPDK, 2020 yılında mesken tüketici grubu için 50 milyon kWh/yıl, tüketici grupları için 7 milyon kWh/yıl olarak belirlenen son kaynak tedarik tarifesinin 2021 yılı için de uygulanmasına karar verdi.
- REUTERS
- 27.10.2020 - 09:10
- Güncelleme : 27.10.2020 - 09:11
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararına göre, bu kapsamda, 2020 yılı için Kurulca Belirlenen Katsayı (KBK) da değiştirilmedi.
BU YILIN KBK’Sİ 2021 YILI İÇİN DE GEÇERLİ
2020 yılı için 1.0938 olarak belirlenen KBK, 2021 yılı için de geçerli olacak.
ENERJİSİNİ İKİLİ ANLAŞMALARLA TEMİN ETMEYEN TÜKETİCİLER İÇİN
Son kaynak tedarik tarifesi, serbest tüketici niteliğini haiz olduğu halde elektrik enerjisini ikili anlaşmalarla temin etmeyen tüketicilere enerji tedarikine ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeriyor.