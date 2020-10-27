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EPDK, 2021'de de bu yılın kaynak tedarik tarifesini uygulayacak

EPDK, 2021'de de bu yılın kaynak tedarik tarifesini uygulayacak

EPDK, 2020 yılında mesken tüketici grubu için 50 milyon kWh/yıl, tüketici grupları için 7 milyon kWh/yıl olarak belirlenen son kaynak tedarik tarifesinin 2021 yılı için de uygulanmasına karar verdi.