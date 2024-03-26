EPDK, LPG piyasasında ulusal stok yükümlülük listesini yayınladı LPG dağıtım lisansı sahibi şirketlerin tutması gereken stok miktarları, stok tutulması gereken dönem başlamadan önce EPDK internet sitesinde ilan edildi.

AA

Türkiye enerji politikaları doğrultusunda alınan kararlar yürütülmeye devam ediliyor.

"LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Karar" kapsamında LPG dağıtım lisansı sahibi şirketlerin tutması gereken stok miktarları, stok tutulması gereken dönem başlamadan önce ilan ediliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı, kurum internet sitesinde "LPG Piyasasında 1 Nisan 2024 -31 Mart 2025 Dönemi Ulusal Stok Yükümlülük Listesi"ni paylaştı.

İlan edilen stok miktarına ilişkin itirazlar bir hafta içerisinde Kurum'a bildiriliyor ve söz konusu itirazlar değerlendirildikten sonra nihai stok miktarlarının kesinleşmesinin ardından Kurum internet sitesinde ilan yer alıyor.

Aygaz en fazla stok tutacak şirket

EPDK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre; Aygaz, 69 bin 2 ton ile en fazla stok tutacak şirket olarak listede yer aldı.

Petrol Ofisi stokta ikinci

Aygaz'ı 33 bin 310 ton ile Petrol Ofisi ve 26 bin 82 ton ile Shell&Turcas Petrol izledi.

LPG dağıtıcı lisans sahibi / Tutması Gereken Stok Miktarı

(1 Nisan 2024-31 Mart 2025)

Aygaz Anonim Şirketi: 69 bin 2 ton

Petrol Ofisi Anonim Şirketi: 33 bin 310 ton

Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi: 26 bin 82 ton

İpragaz Anonim Şirketi: 25 bin 28 ton

Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi: 22 bin 310 ton

BP Petrolleri Anonim Şirketi: 19 bin 628 ton

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi: 12 bin 332 ton

TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketi: 9 bin 225 ton

Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi: 5 bin 932 ton

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)