EPDK, Türkiye'nin 2024 doğalgaz tüketim tahminini açıkladı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2024 için gaz tüketim tahminini 51 milyar 96 milyon 190 bin 984 standart metreküp olarak paylaştı.

AA

Türkiye'nin 2024 doğalgaz tüketim tahmini belli oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yıl doğalgaz tüketim tahminini, 51 milyar 96 milyon 190 bin 984 standart metreküp (543 milyar 663 milyon 472 bin 67 kilovatsaat) olarak belirledi.

EPDK'nin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, bu yıl ulusal doğalgaz tüketim tahmininin, doğalgazın metreküp başına 9.155 kilo kalori üst ısıl değeri esas alınarak, 51 milyar 96 milyon 190 bin 984 standart metreküp (543 milyar 663 milyon 472 bin 67 kilovatsaat) olarak belirlenmesine karar verildi.

2023 için ulusal iletim şebekesi yatırım tavan tutarı güncellendi

Öte yandan EPDK, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin 2023 için ulusal iletim şebekesi yatırım tavan tutarını 7 milyar 397 milyon 231 bin lira olarak değiştirdi.

Önceki tutar 6 milyar 455 milyon 385 lira olarak belirlenmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)