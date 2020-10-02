EPDK, yerli üretim doğalgaz ticaretini artıracak kararlar aldı

EPDK, yerli üretim doğal gazın ticaretini yapan lisans sahibi şirketlerin depolama yükümlülüklerini kaldırarak, maliyetlerinin azaltılması ve doğalgazın ticaretinin artırılmasını amaçlıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinin verdiği bilgiye göre, kurumun 2016'da yürürlüğe giren Doğal Gaz Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslarda değişikliğe gidildi.

TOPTANCILARIN YÜZDE 2 ORANINDA DOĞALGAZ DEPOLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALKTI

Mevcut usul ve esaslar, sadece yerli üretim doğalgaz üreterek bu gazın satışını yapan şirketleri depolama yükümlülüğünden muaf tutarken, yerli üreticilerden alınan gazın satışını yapan toptancı şirketlerin ticaretine konu olan miktarın yüzde 2'sini depolama yükümlülüğü bulunuyordu.

MALİYET AZALACAK, TİCARET ARTACAK

Yapılan değişiklikle, söz konusu toptancı şirketlerin doğalgaz depolama yükümlülükleri kaldırıldı. Bu kararla, toptancı şirketlerin depolama yükümlülüğünden doğan maliyetlerinin azalmasına destek olunması ve yerli üretim doğalgaz ticaretinin artırılması ve desteklenmesi hedefleniyor.

İTHAL GAZDA DEPOLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ YÜZDE 6’YA ÇIKARTILDI

Öte yandan, doğal gaz ithalatçılarının depolama yükümlülüğü miktarının yüzde 100'ünün, toptan satıcıların yükümlülük miktarının ise yüzde 80'inin 1 Kasım itibarıyla yer altı doğalgaz depolarında bulundurulması zorunluluğu getirildi.

İthal gaz ticaretinde lisans sahiplerinin yıllık bazda alım-satımını yaptıkları doğal gazın yüzde 6'sını depolama yükümlülüğü bulunuyor. Fakat EPDK, şubat ayında aldığı bir kararla bu yıla mahsus olmak üzere söz konusu oranı yüzde 2'ye indirdi.

LNG VE CNG İÇİN DE DEPOLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDI

Ayrıca, söz konusu değişiklik kapsamında, boru hatlarının ulaşmadığı ilçelere taşımalı yöntemlerle doğalgaz ulaştırılması amacıyla dağıtım şirketlerine yapılan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) satışında da depolama yükümlülüğü kaldırıldı.

Türkiye'de LNG ithalatında depolama yükümlülüğü bulunmamasına rağmen, LNG satışı yapan şirketlere satılan miktarının yüzde 2'sinin depolanması zorunluluğu uygulanıyordu.