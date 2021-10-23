EPDK'dan elektrikte son kaynak tedarik tarifesi değişikliği

EPDK, elektrikte mesken, tarımsal sulama ve diğer tüketici gruplarına yönelik belirlenen son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarları yayınlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), elektrikte mesken, tarımsal sulama ve diğer tüketici gruplarına yönelik son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarlarının konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

TÜKETİM MİKTARLARI YILLIK OLARAK TEKRAR BELİRLENDİ

Buna göre, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan tüketim miktarı, 2022 yılı için mesken tüketici grubuna yönelik yıllık 50 milyon kilovatsaat, tarımsal sulama tüketici grubuna yönelik yıllık 7 milyon kilovatsaat ve diğer tüketici gruplarına yönelik yıllık 3 milyon kilovatsaat olarak uygulanacak.

ENERJİ TEDARİK MALİYETİ DIŞINDAKİ DİĞER MALİYETLER İLE KATSAYILAR SABİT TUTULDU

EPDK, aynı tebliğin 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan ve 1 Ocak 2019'dan itibaren 1,0938 olarak uygulanan enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kar dikkate alınarak belirlenen katsayıyı (KBK) da sabit tuttu.