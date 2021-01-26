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    EPGİS: Pompa fiyatlarında indirimler başlayacak

    EPGİS, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pompa fiyatlarında indirimlerin "ÖTV karşılanmaları bittikten sonra" başlayacağını haber verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.01.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 13:04
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    EPGİS: Pompa fiyatlarında indirimler başlayacak

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabında bir paylaşım yaparak "Gün itibari ile son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları (krş/lt) Benzin: 27 Motorin: 25 LPG Otogaz: 70. Bu miktarlardaki ÖTV karşılanmaları bittikten sonra olası indirimler pompa fiyatlarına yansımaya başlayacaktır." dedi.

    BENZİNE, MOTORİNE VE LGP OTOGAZA İNDİRİM ÖTV ÖDEMELERİ ALINDIKTAN SONRA DEVREYE GİRECEK

    EPGİS’in paylaşımına göre litre başına benzinde ÖTV karşılanmaları bittikten sonra 27 kuruş, motorinde 25, LPG otogazda ise 70 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

    Benzine, motorine ve LPG otogaza indirim olduğunda ÖTV alındıktan sonra pompa fiyatlarına indirim yansıyacak.

    EPGİS: Pompa fiyatlarında indirimler başlayacak #1

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