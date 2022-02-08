Ergene çiftçisine 11 milyon liralık mazot, gübre ve lisanslı depo desteği

Ergene çiftçisine 11 milyon liralık mazot, gübre ve lisanslı depo desteği

Türkiye'nin çeşitli noktalarında çiftçi desteklenmeye devam ediliyor.

Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarılan destekleme listelerine göre ilçedeki çiftçiye, 11 milyon lira değerinde mazot, gübre ve lisanslı depo desteği verileceğini bildirildi.

DESTEKLEME LİSTELERİ AÇIKLANDI

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, yaptığı açıklamada, “Değerli üreticilerimiz Ergene ilçemiz için 11 milyon lera değerindeki mazot, gübre desteği ile lisanslı depo desteği için mahalle muhtarlıklarında askıya çıkılmış olup Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü’nün internet sitesinden de online olarak sorgulama yapabilirsiniz.

ASKI SÜRESİ 5 GÜN

Askı süresi 5 gün, askı itiraz süresi de 5 gündür. Kontrollerinizi yaparak itirazlarınızı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapabilirsiniz. Tüm üreticilerimize bereketli olsun.” dedi.