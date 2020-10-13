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    Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu

    Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu

    Erzurum'un Karaçoban ilçesinin Hacı Bayram ile Corkez mevkii arasında 150 hektar alanda bir tonda; 1,3 gram altın, 7 gram gümüş rezervi bulundu.
    • İHA
    • 13.10.2020 - 08:46
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    Erzurum'un Olur İlçesinin Boğazgören Mahallesi’nde bulunan altın rezervinin ardından Karaçoban’da da bulunması Erzurumlu vatandaşları sevindirdi.

    ALTIN VE GÜMÜŞ REZERVİ

    İş adamı Mehmet Fatih Taşçı, “Karaçoban ilçemizin Hacı Bayram ile Corkez arasında yaptığımız laboratuar çalışmaları sonucu 150 hektarlık alanda altın ve gümüş rezervi bulduk. Ayrıca başka bir bölgemizde altın ve uranyum rezervine rastladık. Şimdi Erzurum’a yatırımcıları bekliyoruz.” dedi.

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    "GENÇLERE İŞ KAPISI OLACAK"

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan altın sahasına sahip Boğazgören köyünün muhtarı Muhtarı Cafer Özçelik de, “Öncelikle köyümüzden gurbette olan gençlerimizin köye geri dönmelerini istiyorum. Bu saatten sonra her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum. Mahallemizde altın madeni işletmesi kurulunca mahallemizdeki gençlere iş kapısı olacak." dedi.

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