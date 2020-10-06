Erzurum'da Olur ilçesinin kahvaltısı, Van kahvaltısına rakip oldu

Erzurum'da Olur ilçesinin kahvaltısı, Van kahvaltısına rakip oldu

Van kahvaltısını zengin çeşidi, doyuruculuğu ve yeni tatları ile hepimiz biliyoruz. Şimdi de Erzurum'un Olur ilçesinden, kahvaltılıkta Van'dan daha doyurucu ve leziz olduğuna dair bir iddia geldi.

Erzurum'a 170 kilometre uzaklıktaki Karadeniz iklimine sahip olan Olur ilçesinin kahvaltı kültürü, Van'a ciddi rakip oldu.

"DOĞAL ÜRÜNLERLE GÜNE ZİNDE BAŞLAYIN"

Olur ilçesinin Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Olur kahvaltısının Van'a göre daha doyurucu ve doğal olduğunu söyleyerek, "Doyurucu, sağlıklı, tamamen doğal hiçbir katkı maddesi olmayan her şeyin organik olduğu kahvaltı kültürümüz var. Ağaçtan ve bahçeden sofraya gelen doğal ürünlerle güne daha zinde başlayabilirsiniz." mesajını verdi.

OLUR İLÇESİNDE GÜNE CAĞ KEBAPLA BAŞLANIYOR

İlçeye hakim bir noktada kurulan masada yer alan kahvaltı ürünleri tek tek anlatıldı, ilçede güne cağ kebapla başlandığı söyledi.

KARNAVAS PEKMEZİ VE KANDİRİF PEYNİRİ KAHVALTININ OLMAZSA OLMAZLARI

Kahvaltıda, coğrafi işaretli Karnavas pekmezinin yanı sıra yine coğrafi işaret belgesi alınması için çalışmaların başlatıldığı kandirif peyniri, Olur balı, tereyağı, Çaşır, Karnavas baklası, sac katmeri bulunuyor.

Olur kahvaltısının başlıca ürünlerinden biri de 'keş dövmesi'. Bu dövme de tatlı ihtiyacını gidermek için dut ve cevizin dövülmesiyle yapılıyor.