Eşel mobil olmasaydı akaryakıt fiyatları uçardı: Motorin 90 TL’yi geçebilirdi

Orta Doğu’daki savaşın üzerinden 1 ay geçti.

İran'ın Hürmüz Boğazı’nı İran’ın petrol tankerlerine kapatması lojistik aksamaya neden oldu.

Dünya petrol arzı daraldı.

BRENT PETROL 114 DOLAR OLDU

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 50 artışla 114 dolara kadar yükselirken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarındaki artış da hissedilir seviyeye ulaştı.

EŞEL-MOBİL DEVREYE GİRDİ

Devletin savaşın ardından hızla devreye aldığı eşel mobil sistemi, pompadaki yükselişi sınırlayarak benzin ve motorin fiyatlarının çok daha yüksek olmasını engelledi.

EŞEL MOBİL OLMADAN FİYAT ARTIŞI

Uzmanlara göre, tedbir olmasaydı motorin 90 TL’yi geçebilecekti. Uzmanların görüşüne göre, benzin ve motorinde ise baskının önemli kısmı nihai fiyata yansıtılmadı.

Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan analizde, eşel mobil sisteminin fiyatlara nasıl yansıdığı değerlendirildi.

YÜZDE ARTIŞLAR

Buna göre 26 Şubat-25 Mart tarihleri arasında;

- Benzin fiyatında yüzde 30,1 yerine yüzde 10 zam geldi.

- Motorin fiyatında yüzde 56,2 yerine yüzde 28,6 zam geldi.

- LPG fiyatında ise yüzde 1,9 yerine yüzde 0,5 fiyat artışı gerçekleşti.

FİYAT ARTIŞLARI

Eşel mobil olmasaydı benzin 62,5 TL yerine 74 TL, motorin 68,6 TL yerine 85,3 TL olacaktı. Hatta motorinde cuma gecesinden itibaren geçerli olacak fiyat dikkate alınırsa, 74 TL yerine 91 TL olacaktı.