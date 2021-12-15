Eskişehir'de 1,5 metrelik kılıç balığı 2 bin liradan satışta

Eskişehir’de 1 buçuk metrelik kılıç balığı balıkçı tezgahında yerini aldı. Karadeniz’in açıklarında yakala balık 2 bin liradan satışa sunuldu.

Eskişehir’in Taşbaşı bölgesi yakınlarındaki bir balıkçının tezgahında yerini alan 1 buçuk metrelik kılıç balığı, vatandaşın ilgisini çekti.

Kılıç balığı, Karadeniz’in açıklarında yakalanarak Eskişehir’e getirildi. Almak isteyen vatandaşlara satışı yapılan kılıç balığı yaklaşık 30 kilograma yakın geliyor. Balığın kilogramına 80 lira isteniyor.

“İNSANLAR GÖRÜYOR VE MERAK EDİYOR”

Eskişehir’de 40 yıldır balıkçılık yapan Cavit Aladağ, büyük balıkların tezgahlarda her zaman ilgi çektiğini ifade etti. Meraklı gözlerin balığa yoğunlaştığını belirten Aladağ, “Kılıç balığının boyu 1 buçuk metre, ağırlığı da yaklaşık 25 ile 30 kilo civarlarında. Kilogramını da 80 liradan satıyoruz. Karadeniz açıklarında yakalandı, açık su balığı. Denk geldikçe getirmeye çalışıyoruz. İnsanlar görüyor ve merak ediyor. İlgi gösteriyorlar. Her balığın ayrı seven kitlesi olduğu gibi bunda da var.” ifadelerini kullandı.

“BALIK PİYASASINDA DURGUNLUK YAŞANIYOR”

Balık piyasasında normalin dışında bir durgunluk olduğunu belirten Cavit Aladağ, fiyatların da normal olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Havalar soğudu, balıklar tezgahta yerini aldı fakat beklediğimiz rağbet yok. Fiyatlar da normal aslında. Herkesin alabileceği fiyatlara balık satıyoruz ama farklı bir durgunluk var. Fiyatlar da daha aşağı düşmez. Normalde havalar soğuyunca ekstra bir yoğunluk olur. Bu dönemde yoğunluk oluşmadı.”