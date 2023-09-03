Eskişehirli esnaf: Hazır kurutmalıklar ev yapımından daha ucuz Vatandaşlar mevsim itibarıyla geleneksel yöntemlerle kurutmalık yapımına yöneldi. Evlerdeki telaş sürerken, esnaf da kendi sattığı ürünlerinin fiyatının henüz zam görmediği için maliyet açısından daha uygun olduğunu belirtiyor.

İHA

Sebze fiyatlarının satış fiyatlarının artması ile birlikte kurutmalık sebze yapımının da maliyeti arttı.

Eskişehir’de kurutmalıkları dizi halinde satan esnaf, fiyatların 70-75 lirada olduğunu, bugün aynı sayıda biberin yaş olarak bu rakamdan alınamayacağını belirtiyor.

30 senedir esnaflık yapan Tuncay Tezcan, temmuz ayından bu yana müşterilerin taleplerinin yoğun ve bu talepleri kaliteli, doğal kuru patlıcan, kabak ve biberlerle karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

"Fiyatlar kışa kadar 70-75 lira"

Yaklaşık bir dizide 50’şer tane kurutmalık olduğunu belirten Tezcan, yaptıkları ticareti şu sözlerle anlattı:

Geçen sene biberleri 70-75 lira civarında satıyorduk. Bu sene de bu şekilde başladı ama havalar soğumaya başladığında fiyatlar 100 liranın üzerinde tahmini 125 lira bandında olacak gibi duruyor bu sene. Biberlerde özellikle 4-4,5 kilo yaş biberden diziliyor yani bir dizi 50 tane biber kuruması için 4,5 kilo biber harcıyor. Şu anda çok ekonomik, vatandaş pazardan 4 kilo biber alsa daha pahalıya geliyor.

"Hazır kurutmalıklar daha ekonomik"

Fiyatların kışa doğru biraz daha yükseleceğinin altını çizen Tezcan, manavda, pazarda da fiyatlar yükseldiği için yine her türlü hazır kurutmalıkların daha ekonomik olacağını söyleyerek şu bilgileri verdi:

"İnsanların kurutma yeri ve imkanı yok"