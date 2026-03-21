Esnaf hurda araç teşviki istiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üyeleri için yapılandırma ve hurda araç teşviki konularını tekrar gündeme getirdi.

Palandöken'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, talep ve gerekçeleri şöyle sıralandı:

"YAPILANDIRMA VE HURDA ARAÇ TEŞVİKİ NEFES ALDIRIR"

"Esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılar her geçen gün artıyor. E-haciz uygulamaları nedeniyle gayrimenkullere ve banka hesaplarına el konulması, borçların ödenmesini daha da zorlaştırıyor. Bu noktada beklenti bir af değil; borçların yapılandırılarak ödenebilir hale getirilmesi. Yapılandırma sayesinde piyasada hareketlilik sağlanması, esnafın borcunu ödeyip ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi mümkün olabilir.

Türkiye’de trafikte bulunan yaklaşık 34 milyon aracın 8 milyona yakını 20 yaşın üzerinde. Eski teknolojiye sahip bu araçlar yüksek yakıt tüketimi ve bakım maliyetleriyle hem ekonomiye hem çevreye yük oluşturuyor. Küresel ölçekte enerji krizi ve artan petrol fiyatları da dikkate alındığında, hibrit ve elektrikli araçlara geçişi teşvik edecek hurda araç düzenlemeleri önem kazanıyor. Bu tür adımların hem çevresel hem de ekonomik açıdan katkı sağlaması bekleniyor."

"SON YAPILANDIRMA İLE DEVLET 156 MİLYAR TL TAHSİLAT SAĞLADI"

Palandöken, "Ekonomide yaşanan sıkışıklığın aşılması için pratik çözümler büyük önem taşıyor. Vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırılması, devlet gelirlerini artırırken piyasaya da nefes aldırabilir. Nitekim son yapılandırma sürecinde 156 milyar TL’lik tahsilat sağlanması, bu tür uygulamaların etkisini ortaya koyuyor." diyerek, söylerini şöyle sürdürdü:

Pandemi, deprem ve ekonomik dalgalanmaların üst üste gelmesi, borç yükünü daha da ağırlaştırdı. Mevcut koşullarda birçok kişi borcunu tek seferde ödeyemediğini, ancak taksitlendirme imkanı sağlanması halinde ödeme yapabileceğini ifade ediyor.

"BORÇLARLA PİYASA KİLİTLENİYOR, MAĞDURİYET ARTIYOR"

Yapılandırma, bir borç affı değil; borçların taksitlendirilerek ödenmesini kolaylaştıran bir model olarak öne çıkıyor. Aksi halde piyasada yaşanan durgunluk derinleşirken, mağduriyetler de artıyor. Ekonomik hareketliliğin sağlanması, üretimin artması ve vatandaşların işlerini sürdürebilmesi için teşvik mekanizmalarının devreye alınması gerekiyor.

Borcu borçla kapatma döngüsünün kırılması ve sürdürülebilir ödeme seçeneklerinin oluşturulması, mevcut sıkışıklığın aşılmasında kritik rol oynuyor. E-haciz uygulamaları ve borç yükü nedeniyle sosyal güvenlik hizmetlerinden yeterince yararlanamayan vatandaşların yaşadığı sorunlar da bu ihtiyacı daha görünür hale getiriyor.