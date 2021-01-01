Esnaf, ilave sigorta prim teşviki talep ediyor

Esnafların çatı örgütü olan TESK'in Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi döneminde esnafın sigorta prim yükünün mutlaka hafifletilmesi gerektiğini belirtti.

Esnaf ve sanatkarların ödediği sigorta prim tutarlarının her yıl asgari ücrete bağlı olarak arttığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı.

“2021 yılı asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte esnaf ve sanatkarlarımızın ödediği en düşük Bağ-Kur primi aylık bin 234 TL’ye yükseldi. Geçmiş dönem borcu olmayan ve prim borcunu düzenli ödeyen esnafımız için yüzde 5’lik Hazine teşvikiyle birlikte bu tutar bin 172 TL’ye denk geliyor. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında geliri büyük ölçüde azalan esnafımızın prim borcunu düzenli ödemesi neredeyse imkansız. Pandemi döneminde esnaf ve sanatkarlarımıza ilave prim teşviki verilmeli.”

“YÜZDE 5’LİK HAZİNE TEŞVİKİ ARTIRILMALI”

Palandöken açıklamasının devamında “Zaten iş hacmi daralan ve sırtındaki mali yükleri taşıyamayan esnafımız, brüt asgari ücretin yüzde 34,5 oranındaki sigorta prim borcunu ödemekte güçlük çekiyor. Pandemi sona erene kadar esnafın sırtındaki sigorta prim yükü bir an evvel hafifletilmeli. Öncelikle pandemi koşulları göz önünde bulundurularak prim borcunu düzenli ödeyen esnafımıza verilen yüzde 5’lik Hazine teşviki artırılmalı.” diye konuştu.

“İLAVE 6 PUANLIK PRİM DESTEĞİ PANDEMİ KOŞULLARINA UYARLANMALI”

2013’te başlayan ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde uygulanan ilave prim teşvikinin pandemi nedeniyle bu yıl tüm esnaf için uygulanması gerektiğini belirten Palandöken, “2013’te sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla başlayan yüzde 5’lik Hazine prim teşvikine ilaveten prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indirimi bu yıl pandemi nedeniyle tüm esnaf ve sanatkarımız için uygulanmalı. Gelişmişlik endeksi yerine pandemi koşulları dikkate alınarak sadece belirli illerde değil tüm illerimizdeki esnafımız için ilave prim teşvikine ihtiyaç var. Bu tür teşviklerle esnafa sağlanan her destek, aynı zamanda ülke ekonomisini de canlandırır.” şeklinde konuştu.