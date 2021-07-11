Esnaf, perakende yasasını bekliyor

TESK Genel Başkanı Palandöken, bir açıklama yaparak, perakende sektörünü düzenleyen yasanın zaman kaybedilmeden çıkarılması gerektiğini savundu.

Perakende yasasının üzerinde uzun zamandır konuşuluyor. Bu yasa çıktığında küçük esnaf korunmuş olacak. Aynı zamanda da fiyat tekeli kırılarak, enflasyonun yükselmesinin önündeki önemli bir sorun ortadan kalkmış olacak.

"KURALSIZ AÇILIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonominin can damarı konumundaki esnafımız kısıtlamaların kaldırılması ile oldukça sevindi. Pandemi sebebiyle zor günlerden geçen esnaf ve sanatkarları sevindirmek ve yaşanan zor günleri geride bırakmak için TBMM’ye sunulan kuralsız açılışların önüne geçilmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybedilmeden çıkarılmalıdır.

BU DÜZENE HAKSIZ REKABET NEDEN OLUYOR

Haksız rekabetin neden olduğu bu düzen, üretici perişan ederken esnafı yok ediyor. Vatandaşın alım gücünü düşürürken, KOBİ’lerin üretimini engelliyor.” dedi.

“EKONOMİNİN VE ESNAFIN CANLANMASI PERAKENDE YASASINA BAĞLI”

Perakende Yasası’nın bir an önce güncellenerek esnafın korunması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Esnafımız rekabet unsuru olmasıyla ekonominin de dengeleyicisi. Esnafın canlanması ekonominin canlanması demek. Dolayısıyla esnafın azalması ya da bitmesi ekonominin de sermayenin de tehlikeye girmesi demektir. Ticari hayatta yaşanan kuralsızlıklar esnafımızın gelişmesini olumsuz etkiliyor. Hem bayramın yaklaşması, hem de saat kısıtlaması, sokağa çıkma yasakları gibi pandemi tedbirleri gereği uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkmasıyla esnafımız kazancını normale döndürmek için çalışmaya devam ediyor.

YÜZLERCE ESNAFIN İŞİNİ TEK DÜKKANDA YAPAN ZİNCİR MARKETLER HER GÜN AÇIK

Fakat aynı sokağa açılan aynı sektördeki esnafın birbirine zarar vermesi gibi, on binlerce şubede yüzlerce esnafın işini tek dükkanda yapan zincir marketlerin haftanın her günü açık olması gibi kuralsızlıklara artık yeni dönemde son verilmeli.” diye konuştu.

“TEKELCİ FİYATLAR ESNAFA DA VATANDAŞA DA ZARAR VERİYOR”

Enflasyon rakamlarında tekelci fiyatların doğrudan etkisi olduğunu vurgulayan Palandöken, “Enflasyonun düşmemesinin sebebi tekelci fiyat uygulamasına karşı KOBİ’lerin, esnafın rekabet edememesinden kaynaklanıyor. Fiyatların düşmesi rekabet ile olur. Yoksa enflasyonda makas daha fazla açılır. Esnafın olması, pazarların rekabet edebilmesi vatandaşın cebine de faydalı.” ifadelerini kullandı.