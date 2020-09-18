Esnaf ve sanatkar sayımız 2 milyona yaklaştı

TESK verilerine göre, Türkiye'deki esnaf ve sanatkarların sayısı ağustos sonu itibarıyla 1 milyon 953 bin 120'ye ulaşırken, kendilerine ait iş yeri sayısı 2 milyon 103 bin 745 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, Türkiye'de her 100 kişiden yaklaşık 2'si esnaflıkla ekmeğini kazanıyor.

NÜFUSA GÖRE EN ÇOK ESNAF YOĞUNLUĞU BURDUR’DA

Esnaf sayısı, nüfus yoğunluğuna göre en fazla il Burdur olarak belirlendi. Yaklaşık 271 bin nüfusa sahip Burdur'da esnaf sayısı 11 bin 638'i bulurken, bu rakamın kentin nüfusuna oranı yüzde 4,3 oldu. Burdur’dan sonra nüfus yoğunluğuna göre en çok esnaf sayısı sırasıyla Muğla, Çanakkale, Artvin ve Edirne olarak kaydedildi.

Öte yandan Şırnak, nüfusa göre esnaf yoğunluğunun en az olduğu il olarak sıralamada yer aldı. Şırnak'ı, Batman, Diyarbakır, Ağrı ve Siirt takip ediyor.

TÜRKİYE'DEKİ TOPLAM ESNAFIN YÜZDE 12'Sİ İSTANBUL’DA

İllere göre incelendiğinde Türkiye'de esnaf sayısı 240 bin 411 ile en fazla İstanbul'da bulunuyor. Bu rakam, Türkiye'deki toplam esnafın yüzde 12'sini oluşturuyor.

İstanbul'u 121 bin 527 esnafla İzmir, 100 bin 535 esnafla Ankara, 84 bin 901 esnafla Antalya ve 77 bin 290 esnafla Bursa takip etti.

EN AZ ESNAF, BAYBURT’TA

Esnaf sayısı en az olan il ise Bayburt oldu. Bayburt'ta sadece 2 bin 1 esnaf faaliyet gösteriyor. Bu kenti 2 bin 302 esnafla Tunceli, 2 bin 436 esnafla Ardahan, 3 bin 418 esnafla Gümüşhane ve 3 bin 436 esnafla Iğdır izledi.

TOPLAM NÜFUSUN YÜZDE 2,3'Ü ESNAF

Geçen yıl sonu itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişilik nüfusa sahip Türkiye'de esnaf sayısı, toplam nüfusun yüzde 2,3'ünü oluşturuyor.

ESNAF KENTLER

Nüfus yoğunluğuna göre en fazla esnaf sayısına sahip iller şöyle: