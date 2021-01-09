Esnaf ve sanatkara avantajlı kredi müjdesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Şekerbank, esnaf ve sanatkarların nakit ihtiyacını ilave avantajlar sağlayarak karşılamak üzere iş birliği yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan (TESK) yapılan açıklamaya göre, iş birliğine ilişkin protokol, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu tarafından TESK Genel Merkezi'nde düzenlenen törende imzalandı.

50 BİN LİRAYA KADAR, 36 AYA VARAN VADE VE AVANTAJLI FAİZ ORANLARIYLA

Protokol kapsamında Şekerbank, TESK üyelerinin şubeye gitmeden "Şeker Mobil Şube" üzerinden kolayca kredi başvurusu yapabilmesine olanak sağlayacak ve esnaf müşterilerinin 50 bin liraya kadar olan nakit ihtiyacını, 36 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranlarıyla karşılayacak.

TESK üyesi esnaf müşteriler, 6 ay ödemesiz taksitlendirme talep edebilecek ve 12. taksite kadar düşük tutarlarda ödeme seçeneğinden yararlanabilecek.

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ

Esnaf ve sanatkarlar paket kapsamında internet şube ve mobil bankacılık üzerinden yapacakları EFT ve havale işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebilecek, 1 yıl boyunca POS inaktiflik ve 10 yapraklı çek karnesi ücretinden de muaf olacak.

Nakit desteğinden yararlanacaklar, Şekerbank Üreten Kart ya da Bonus Business Kart sahibi de olabilecek.

"ESNAFIMIZA KATKI SAĞLAYACAK ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ"

Palandöken, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerden olumsuz etkilenen yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkarın destek taleplerinin arttığını ifade etti.

Palandöken, zor günlerden geçen esnaf ve sanatkarların rahat nefes almaları ve yaşadıkları sıkıntıları asgariye indirmek için her alanda çalışma başlattıklarını belirtti.

Kumoğlu da salgın döneminde esnafın yanında olmak amacıyla önemli adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı.