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    Esnaf, zincir marketlere getirilmesi planlanan satış yasaklarını destekliyor

    TESK Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerde tütün mamulleri, alkollü içki, elektronik eşya, kırtasiye, züccaciye, oyuncak, deniz ürünleri satışının yasaklanmasını istediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 09:07
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    Esnaf, zincir marketlere getirilmesi planlanan satış yasaklarını destekliyor

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni bir düzenleme ile zincir marketlerde tütün mamüllerinin satışının yasaklanması ve hafta sonu açılış saatlerinin en erken 11.00 olması yonündeki değişiklikler gündeme gelmişti.

    Esnaf, bu gelişmeyi olumlu karşılarken, zinir marketlerde satış yasağı listesinin genişletilmesini de istiyor.

    "ESNAF İÇİN OLUMLU OLACAK"

    Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerde tütün mamulleri, alkollü içki, elektronik eşya, kırtasiye, züccaciye, oyuncak, deniz ürünleri ve unlu mamul satışının yasaklanmasını istediklerini söyledi.

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, açıklamasında, Perakende Yasası olarak bilinen Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılacak düzenlemelerin esnaf ve sanatkar için olumlu olacağını ifade etti.

    Esnaf, zincir marketlere getirilmesi planlanan satış yasaklarını destekliyor #1

    HAKSIZ REKABET

    Kanunun esnaf ve sanatkarın ihtiyaçlarının karşılayamadığını savunan Palandöken, “Bu yasa, esnafın ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmeli. Geçtiğimiz günlerde perakende sektörünü düzenleyen yeni bir yasa teklifi gündeme geldi. Buna göre, gıda sektöründeki zincir marketlerin açılış saatleri ile sattıkları ürünlerin sınırlandırılmasına ilişkin yeni düzenlemeler üzerine çalışılıyor” dedi.

    Palandöken, TESK olarak zincir marketlerde tütün mamulleri, alkollü içki, mobilya, cep telefonu, elektronik ve beyaz eşya, kırtasiye  ürünleri, züccaciye, hırdavat, oyuncak, tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, hediyelik eşya, oto yedek parça ve aksesuarları, kesme çiçek, işlenmemiş et ürünleri, deniz ürünleri, unlu mamul ve pastane ürünlerinin satışının yasaklanmasını talep ettiklerini bildirdi.

    Tüm ürünleri satan zincir marketlerin 70’ten fazla meslek kolu üzerinde haksız rekabet oluşturduğunu vurgulayan Palandöken, “Eğer bu ürünlerin satışına sınırlama getirilirse başta kasap, kırtasiyeci, mobilyacı, ayakkabıcı, çiçekçi, tekstilci, hırdavatçı, züccaciye gibi çok sayıda meslek kolundaki esnafımız iş yapmaya başlar” dedi.

    Esnaf, zincir marketlere getirilmesi planlanan satış yasaklarını destekliyor #2

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