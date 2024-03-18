Esnafın yüzü Ramazan’da güldü! Adanalılar oruçlarını kebap ile açıyor Ramazan nedeni ile Adana'da iftarda ve sahurda kebapçılara akın eden Adanalılar esnafın yüzünü güldürdü.

DHA

Adana denince akla gelen "kebap" Ramazan'da da bir numarada.

Adana’da Ramazan ayında kebap severler, iftarda kebapçılara akın ediyor.

Ramazan ayında esnaf hareketli günler geçirirken, iftar saatlerinde lokantalar tıka basa doluyor.

Bazı mekanlar ise yoğun kalabalıktan dolayı kaldırımlara da masa sandalye koyarak hizmet veriyor.

Günün ilk ışıklarından itibaren eti zırhtan geçiren ve şişlere takan kebap ustaları, iftar saatinde pişirdikleri kebapları ve hazırladıkları meze ile salataları müşterilerine servis ediyor.

Adanalılar oruçlarını kebap ile açıyor

Adanalılar, iftarda kebapçılara giderek oruçlarını Adana kebap ile açıyor. Bazı Adanalılar sahurda bile kebapçılara giderek ciğer yiyip sahurunu yapıyor.

Ramazan’la birlikte hareketlilik artarken, esnafın da yüzü gülüyor.

“Kebaptan asla vazgeçilmez”

Adana’da uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, yoğunluktan memnun olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Kebaptan asla vazgeçilmez. Ramazan’da da insanlar kebaptan vazgeçmiyor. Kebap, Adana’nın bir kültürüdür ve insanlar Ramazan’da da bu kültürü yaşatıyor. Bizim Adana kültüründe oruç kebap ile açılır. Bu yıllardır böyle devam ediyor.

“Kebap 265 TL”

Esnafın yüzünün güldüğünü anlatan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çok şükür işlerimiz iyi, esnafın yüzü gülüyor. Zor zamanlar geçirdik ama Ramazan ayında işlerimiz iyi gidiyor. 170 gram kebabı 265 TL’den satıyoruz. İçecek ile birlikte 290 TL’ye mal oluyor.

“Herkese tavsiye ederiz”

İftarda ailesiyle birlikte kebapçıya gelen Reca Yavuş, Adanalıların her daim kebap yediğini belirterek, şöyle konuştu:

Biz Adanalılar olarak iftarda orucumuzu kebap ile açıyoruz. Bu bir gelenek, her sene geliyoruz ve ailemizle iftarı kebap ile yapıyoruz. Herkese tavsiye ederiz.

“Kebap milli yiyeceğimiz”

Kebap yemeye gelen Beyza Başözdemir ise kebapsız yaşayamadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Kebap bizim milli yiyeceğimiz. Kebapsız yaşayamayız. İftarda kebap yemekte hiçbir ağırlık yapmıyor. Her sene mutlaka kebap ile iftarımızı açıyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)