Esnek çalışma modeli geliyor! Sosyal güvenlik sistemi de gündemde Yeni Orta Vadeli Program kapsamında esnek çalışma düzenlemeleri ilk çeyrekte yapılacak, sosyal güvenlik reformları ise ikinci çeyrekte hayata geçirilecek. Tamamlayıcı emeklilik sistemi, kıdem tazminatına alternatif olarak işveren katkılarıyla yürütülecek, ancak sistemin uygulanabilirliği tartışma yaratıyor.

Haber Merkezi

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, sosyal güvenlik mevzuatının değişen iş gücü piyasası koşullarına ve modern esnek çalışma modellerine uyum sağlaması hedefleniyor.

Programda öne çıkan bir diğer önemli unsur ise tamamlayıcı emeklilik sistemi..

ESNEK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMLARI: YILIN İLK YARIYILINDA YAPILACAK DÜZENLEMELER

Bu sistem, kıdem tazminatına bir alternatif olarak değerlendirildiği için geniş bir tartışma konusunu oluşturuyor.

Esnek çalışma ve sosyal güvenlik reformları konusundaki tartışmalar yeniden gündeme geliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren Orta Vadeli Program’a göre, yılın ilk çeyreğinde esnek çalışma modelleri üzerine mevzuat düzenlemeleri yapılacak.

Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, sosyal güvenlik sistemi üzerine düzenlemeler yapılacak ve yılın ikinci çeyreğinde sosyal güvenlik reformları hayata geçirilecek.

DAHA KAPSAMLI MEVZUAT OLUŞTURULACAK

Programda dikkat çeken bir diğer detay, tamamlayıcı emeklilik sisteminin işveren katkılarıyla yürütülecek olması.

Bu sistem, kıdem tazminatına alternatif olarak değerlendirildiği için eleştiriliyor. Şu anda esnek çalışma ile ilgili bazı düzenlemeler mevcutken, bu düzenlemelerin yeniden gözden geçirilerek daha kapsamlı bir mevzuat oluşturulması planlanıyor.

Bu süreç, TBMM’nin yeni yasama yılı açıldıktan ve 2025 yılı bütçesi geçtikten sonra gündeme alınacak.

YENİ EMEKLİLİK DÜZENLEMELERİ VE TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ

Düzenlemeler, iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek yapılacak.

Ayrıca, Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) işveren katkılarıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşmesi ve tamamlayıcı emeklilik sisteminin kurulması öngörülüyor.

Bu düzenlemenin kanunlaşması planlanıyor, ancak daha önce benzer düzenlemeler yapılmış ve itirazlar nedeniyle uygulanmamıştı.

Tamamlayıcı emeklilik sisteminin işveren katkılarıyla zorunlu hale getirilmesi durumunda, işverenler kıdem tazminatı yerine belirli bir tutarı bu sisteme yatıracak ve çalışanlar, emekli olduklarında tamamlayıcı maaş alarak sistemden faydalanacak.