Et, süt ve yumurta ürünlerine denetim! Ülke genelinde başladı Gıda satan marketler tüketicilerin sağlığını ve kesesini korumak amacıyla denetleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü bu denetimler et, süt ve yumurta ürünlerine yöneldi.

AA

Bugün itibarıyla et-et ürünleri, süt-süt ürünleri ile yumurta işletmelerine yönelik, ülke genelinde 13 Ekim tarihine kadar sürecek eş zamanlı denetimler başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklamasında, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yıl boyu gerçekleştirilen rutin denetimlere ek olarak, farkındalığın artırılması amacıyla eş zamanlı denetimlerin başlatıldığını anımsattı.

Bakan Yumaklı ayrıca, farklı sektörlere yönelik denetimlerinin hız kesmeden devam edeceğini de belirtti.

Tüketicilerin denetimlere destek vermek için şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı"na bildirmeleri isteniyor.

21 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde lokantalar

Denetimlerden ilkinin 21 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerine, ikincisinin ise 12-29 Eylül tarihlerinde kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerine yönelik gerçekleştirildiğine işaret eden Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

Bugün itibarıyla da et-et ürünleri, süt-süt ürünleri ve yumurta işletmelerine yönelik, 13 Ekim tarihine kadar sürecek, eş zamanlı denetimler başladı. Rutin denetimlerimize ilaveten bugün itibarıyla başlayacak eş zamanlı denetimlerimiz ülke genelinde 2 hafta sürecek. Konusunda uzman 7 bin 628 personelimizin görev alacağı denetimlerimizde, söz konusu işletmelerde, teknik ve hijyenik koşullarda üretim, izlenebilirliğin sağlanması ve kayıtların tutulması, depolama ve muhafaza koşullarının uygunluğu gibi hususlara ağırlık verilecek.

Gıda satış yerlerine 62 bin 372 denetim gerçekleştirildi

Yumaklı, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıda tüketmelerinin, halk sağlığının korunması açısından önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinin denetimlerine bu dönemde ağırlık veriyoruz. Tüketicilerimizin güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz.

Kasap, şarküteri, bakkal, market ve büfelerden 406'sına ceza

Söz konusu gıda satış yerlerine yönelik ülke genelinde yapılan denetimlerin sonuçlarını da paylaşan Yumaklı, eş zamanlı denetimlerin 2. etabında kasap ve şarküteri ile bakkal, market ve büfe gibi denetlenen 62 bin 372 işletmeden 406'sına cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)