Et ve Süt Kurumu ve PERDER anlaştı! Kırmızı ette sabit fiyat uygulamasına geçildi Ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarının sabit kalması ile ilgili karar, İstanbul'dan sonra Ankara'da da uygulamaya geçti.

AA

Ramazan boyunca gıda fiyatlarında artışların yaşanmaması için denetimler artırıldı.

Ayrıca bazı marketlerde kırmızı etin kilosu sabitlendi.

Kıymanın kilogram fiyatını 324 liradan, dana kuşbaşının fiyatını ise 354 liradan satışa sunuluyor.

Ramazan ayı boyunca geçerli olacak uygulamaya Ankara'da başlandığı bildirildi.

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) arasında yapılan protokol kapsamında, Ramazan ayı boyunca derneğe üye marketlerde kırmızı et fiyatları sabitlendi.

Söz konusu protokol çerçevesinde, Ramazan ayında vatandaşların kırmızı eti piyasa fiyatının altında temin etmeleri için fiyatlar sabit tutulacak.

Dana kıymanın kilogramı 324 liradan, dana kuşbaşının fiyatı ise 354 liradan satılıyor

Ankara PERDER üyesi marketlerde, dana kıymanın kilogram fiyatı 324 liradan, dana kuşbaşının fiyatı ise 354 liradan satılıyor. Uygulamanın başlamasıyla vatandaşlar da alışveriş için tercihlerini bu marketlerden yana kullanıyor.

Market de vatandaş da memnun

Abidinpaşa'daki bir marketin sorumlusu İbrahim Ünsal, uygulamadan dolayı mutlu olduklarını belirterek, söz konusu uygulamanın vatandaşları da memnun ettiğini söyledi.

Ünsal, uygulamanın ardından et reyonlarında hareketlilik görüldüğünü söyledi.

"Çok yerinde ve doğru bir karar"

Vatandaşların sabit fiyatlı etleri tercih ettiğini bildiren Ünsal, uygulamaya katkıda bulunanlara teşekkür etti. Ünsal, "Çok yerinde ve doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

ESK ile İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) arasında yapılan protokol kapsamında, Ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesi uygulamasına İstanbul'da da başlanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)