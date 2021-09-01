Ethereum sert yükseldi

Dünyanın en fazla dolaşımda olan kripto para birini Bitcoin istediği seviyeyi yakalayamıyor ve yatay seyrediyor. Ethereum ise bu boşlukta kendisine alan bularak sert yükselişini sürdürüyor.

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, yeterli alamlar gelmediği için yaklaşık 1 haftadır 50 bin dolarlık psikolojik seviyeyi kıramadı. Bitcoin bu sabah yüzde 0,4 yükselişle 47 bin 300 dolar oldu.

ETHEREUM YÜKSELİYOR

Ethereum, geçen hafta, güncelleme sırasında ortaya çıkan ve daha sonra bir hacker tarafından büyütülen bir açık sebebiyle 3 bin 250 dolardan 3 bin 84 dolara düşmüştü. Sorunun çözümü için yayınlanan yamanın kullanımı yaygınlaştıkça Ethereum'un da değeri arttı. Ethereum bugün yüzde 9,3 yükselerek 3 bin 533 doları gördü. Bugün 3 bin 500 doları kalıcı olarak kırıp kıramayacağı takip edilecek.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ETHEREUM’A SİBER SALDIRI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta cuma günü Ethereum ağ geliştiricilerinin yayınladığı güncelleme sonrası Ethereum ağında siber saldırı yaşanmıştı. Siber saldırıyı gerçekleştiren bilgisayar korsanı Geth, Ethereum müşterilerinin eski sürümdeki bazı hatalardan yararlanmıştı. Yeni güncelleştirme hamlesi ile birlikte ağda açık bulan bilgisayar korsanı, Ethereum’un eski sürümüne sahip olan kullanıcıları etkileyen bir bölünmeye sebep olmuştu. Bu gelişmelerin ardından Ethereum kullanıcılarının yüzde 50’sinin etkilendiği belirtilirken, siber saldırı fiyatlarda sert bir dalgalanmaya sebep vermedi.

SOLANA KÂR SATIŞLARININ ETKİSİYLE DÜŞÜŞE GEÇTİ

“Ethereum katili” olarak nitelenen Solana ise son 1 haftadaki yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetmesinin ardından bugün yüzde 4,5 düşüşle 112,8 dolara geriledi. Bu gerilemede130 dolarlık tarihi zirveden gelen kâr satışları etkili oldu.

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