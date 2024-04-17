Euro Bölgesi ve AB'de enflasyon gerilemeye devam etti Eurostat, Euro Bölgesi ve AB mart ayı enflasyonlarını açıkladı. Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 2,4 oldu. AB'de ise yıllık enflasyon, martta yüzde 2,6’ya geriledi.

AA

Koronavirüs salgını sonrasında Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) enflasyonu artmış ve alınan tedbirlerle fiyatların düşmesi sağlanmaya çalışılmıştı.

Bugün gelinen noktayı Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mart ayı enflasyon nihai verilerini yayınladı.

Her iki toplulukta da enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gerilediği görüldü.

Euro Bölgesi'nde enflasyon yıllık yüzde 2,4 oldu

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mart ayında yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde belirlendi. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon martta yüzde 0,2 geriledi. TÜFE, martta aylık bazda ise yüzde 0,8 oldu.

Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentiler doğrultusunda açıklandı

Piyasa beklentileri, martta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,4, aylık enflasyonun da yüzde 0,8 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise martta yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 1,1 seviyesinde ölçüldü.

En yüksek yıllık enflasyon hizmetlerde

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,76 ile hizmetlerde gerçekleşti.

Hizmetleri, yüzde 0,53 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 0,16 geriledi.

AB'de ise şubatta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,6’ya geriledi.

AB'de ise şubatta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,6’ya geriledi. AB'de TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,7 olarak tespit edildi.

Romanya'da enflasyon yüzde 6,7 oldu

AB uyumlu verilere göre enflasyon martta Romanya'da yüzde 6,7, Hırvatistan'da yüzde 4,9, Avusturya ve Estonya'da yüzde 4,1, Belçika'da yüzde 3,8, Fransa'da yüzde 2,4 ve Almanya'da yüzde 2,3 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)