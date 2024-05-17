Euro Bölgesi ve AB'nin nisan ayı enflasyonu açıklandı Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşerek yüzde 2,4 oldu ve AB'ninki ise yüzde 2,6 seviyesinde kalmaya devam etti.

AA

Tüm dünyanın ortak sorunu olan enflasyon, küresel anlamda da yükseliş seyrine veda ediyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) nisan ayı enflasyon nihai verilerini yayınladı.

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon nisanda da aynı seviyeyi korudu.

TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6 oldu.

Piyasa beklentileri, nisanda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,4, aylık enflasyonun da yüzde 0,6 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise nisanda yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 0,7 seviyesinde ölçüldü.

AB'de yıllık enflasyon, nisanda yüzde 2,6

AB'de ise martta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, nisanda da yüzde 2,6 seviyesinde belirlendi. AB'de TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6 olarak tespit edildi.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,64 ile hizmetlerde gerçekleşti.

Hizmetleri, yüzde 0,55 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,23 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 0,04 geriledi.

Enflasyonun en yüksek gerçekleştiği ülkeler

AB uyumlu verilere göre nisanda enflasyonun en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 6,2 ile Romanya, yüzde 4,9 ile Belçika, yüzde 4,7 ile Hırvatistan, yüzde 3,6 ile Macaristan, yüzde 3,4 ile de Avusturya ve İspanya oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)