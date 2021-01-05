Euro Bölgesi'nde kasım ayında kredi arzı arttı

Euro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler ve en geniş tanımlı para arzı M3, kasım ayında artış kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kasım 2020'ye ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayınladı.

Buna göre, ekimde yıllık bazda yüzde 6,8 büyüyen şirket kredileri, koronavirüs salgınının ikinci dalgasının yaşanmaya başlandığı kasımda yüzde 6,9 artış kaydetti. Tüketici kredileri, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,1 arttı.

KASIM AYINDAKİ PARA ARZI BEKLENTİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Kasımda M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 11 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 10,6'nın üzerinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde kasımda birçok ülke, koronavirüsün ikinci dalgasında salgının yayılmasını yavaşlatmak amacıyla ekonomik faaliyetleri ciddi şekilde kısıtlarken, şirketler de ekonomik durgunluk nedeniyle likidite sıkıntısı ve ödeme güçlüğü yaşamamak için kredi alma yoluna gitmişti.

"ŞİRKETLER LİKİDİTE SORUNU YAŞAYABİLİR"

Uzmanlar, salgının kontrol altına alınmasının uzun zaman alması halinde şirketlerin likidite sıkıntısının artacağı öngörüsünde bulunuyor.

PANDEMİ ACİL SATIN ALMA PROGRAMI DEVREDE

Salgın nedeniyle kredi akışını desteklemek üzere kapsamlı acil durum önlemleri alan ECB, AB üyelerine daha fazla likidite sağlamak için toplam 1 trilyon 850 milyar euro değerindeki tahvil alım programı olan "Pandemi Acil Satın Alma Programı"nı açıklamıştı.