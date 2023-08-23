Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetlerinde düşüş yaşandı Euro Bölgesi, 20 Avrupa ülkesinin bir araya gelmesinden kurulu bir oluşum ve açıklanan veriler topluluğun ekonomik hedeflerinden hayli uzakta olduğunu gösteriyor.

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S&P Global, Euro Bölgesi için ağustos ayı öncü PMI verileri açıkladı.

Buna göre, bölgede temmuzda 48,6 puan olan bileşik PMI ağustosta 47 puana geriledi.

Böylece 20 ülkeden oluşan bölgede özel sektör faaliyetleri artan borçlanma maliyetlerinin etkisiyle ağustosta Kasım 2020’den beri en düşük seviyesine geriledi.

Diğer bir deyişle, Euro Bölgesi’nde özel sektör faaliyetlerindeki düşüş ağustosta da devam etti.

Bileşik PMI 50 puan eşiğinin altında

Ekonomik faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında bulunan bileşik PMI’ya ilişkin piyasa beklentisi 48,5 puana gerilemesi yönündeydi.

Bölgede hizmet sektörü PMI, ağustosta 56,1’den 55,9’a düşerek, Ekim 2021’den beri en düşük seviyesine indi.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

İmalat sanayi PMI beklentileri aştı

2022 ortasından bu yana düşüş gösteren imalat sanayi PMI ise söz konusu ayda 42,7'den 43,7 puana yükselerek en düşük seviyenin geride kaldığına ilişkin bazı umutlar gösterdi. Beklenti endeksin 42,6’ya düşmesi yönündeydi.

Uzmanlar verileri olumsuz yorumladı

Uzmanlar gelen verileri biri beklentileri aşmış olsa da yeterli bulmadığını ifade etti.

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Euro Bölgesi ekonomisinde resesyonun işaretleri bundan daha net olamazdı." ifadesini kullandı.

Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetlerindeki daralmanın derinleşmesi, yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylülde enflasyona karşı faiz artırım döngüsünü duraklatacağı yönünde değerlendirmesine neden oldu.