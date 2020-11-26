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    Euro bölgesinde toparlanma ivme yitiriyor

    Avrupa Merkez Bankası'nın beklenen toplantı tutanakları yayınlandı. Bankanın tutanaklarına göre, Euro bölgesinde toparlanma ivme yitirme eğilimi gösteriyor.
    • DHA
    • 26.11.2020 - 17:10
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    Euro bölgesinde toparlanma ivme yitiriyor

    Avrupa Merkez Bankası (ECB), yayınlanan tutanaklarda, ekonomik verilerin Euro bölgesindeki ekonomik toparlanmanın ivme yitirmekte olduğuna dikkat çekti.

    ECB, koronavirüs pandemisinin "kalıcı etkiler" bırakabileceği doğrultuda uyarıda bulundu.

    ECB'nin perşembe günü açıklanan faiz toplantısı tutanaklarında, istihdamın daha da düşebileceği ve hanehalkları tüketiminin bir süre daha bastırılmış kalmasının beklendiği vurgulandı.

    “ENFLASYON ÖNCEKİ BEKLENTİLERİN ALTINDA”

    Sürmekte olan belirsizliklerin iş dünyası yatırımları üzerindeki negatif etkilerine de dikkat çekilen ECB tutanaklarında, enflasyonun da önceki beklentilerin altında kaldığı ve bu düzeylerin 2021 başlarına kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.

    ECB ÜYELERİ DEĞERLENDİRMEDE GÖRÜŞ BİRLİĞİ İÇİNDE

    Tutanaklara göre ECB üyeleri, "mevcut koşullarda" herhangi bir "rehavet"in "zararlı" olabileceği ve Yönetim Konseyi'nin "belirli politika eylemlerine kendini önceden hazırlaması" gerektiği konusunda görüş birliğindeydi.

    Euro bölgesinde toparlanma ivme yitiriyor #1

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