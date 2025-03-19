Euro Bölgesi'nin enflasyonu şubatta beklentinin altında kaldı

REUTERS

Euro Bölgesi tüketici fiyatları şubat ayında, önceki yıla göre yüzden 2,3 ile beklentilerin altında arttı.

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre enflasyon şubatta, bir önceki aya göre ise yüzde 0,4 arttı.

Reuters anketine katılan ekonomistler, Euro Bölgesinde tüketici fiyatlarının yüzde 2,4 artacağını öngörüyorlardı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Euro Bölgesi'nde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, bir önceki yıla göre yüzde 2,6 ile beklentilere paralel olarak arttı.

Çekirdek enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.