Euro Bölgesi'nin ve AB'nin aralık ayı enflasyonu açıklandı Euro Bölgesi'nin enflasyonu aylık 0,2, yıllık ise 2,9 arttı. AB'nin enflasyonu ise aylık 0,1 ve yıllık 3,4 artış yaşadı.

AA

Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'daki ülkelerin enflasyon sorunu yaşamasına neden oldu.

Gıda ve enerji ağırlıklı artan fiyatlar karşısında maaşla artışlarının yeterli bulunmaması grevlere gidilmesine yol açtı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) aralık ayı enflasyon verilerini yayınladı.

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,9 seviyesine yükseldi.

Euro Bölgesi'nde kasımda enflasyon yüzde 2,4 seviyesindeydi.

TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,2 arttı.

Euro Birliği'nin enflasyonu beklentilere paralel arttı

Piyasa beklentileri, aralıkta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,9, aylık yüzde 0,2 olması yönündeydi. Açıklanan verinin piyasa beklentileriyle uyumlu gelmesi dikkati çekti.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,74 ile hizmetlerde gerçekleşti.

Hizmetleri, yüzde 1,21 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,66 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 0,68 geriledi.

AB'nin eflasyonu 3,4'e çıktı

AB'de de kasımda yüzde 3,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 3,4'e çıktı. AB'de TÜFE, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı.

Çekya'da enflasyon yüzde 7,6 oldu

AB uyumlu verilere göre enflasyon aralıkta Çekya'da yüzde 7,6, Romanya'da yüzde 7, Slovakya'da yüzde 6,6, Polonya'da yüzde 6,2, Avusturya'da yüzde 5,7, Macaristan'da yüzde 5,5, Hırvatistan'da yüzde 5,4, Bulgaristan'da yüzde 5, Fransa'da yüzde 4,1, Almanya'da yüzde 3,8 ve İspanya'da yüzde 3,3 olarak belirlendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)