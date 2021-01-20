Euro Bölgesi'nin yıllık enflasyonu aralıkta sıfırın altında

Koronavirüs salgınının küresel ekonomiyi yakından etkilediği bir ortamda ve vaka sayıları hızla artarken Euro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3'te kaldı.

Euro Bölgesi'nden gelecek veriler küresel ekonominin odağında bulunuyordu. Bölgede, koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği aralık ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 olarak belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 Aralık ayı yıllık enflasyonuna ilişkin nihai verileri yayınladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, aralıkta da aynı seviyeyi korudu.

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Böylece, Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında eksi enflasyon gerçekleşti.

AB'de ise kasım ayında yüzde 0,2 olarak belirlenen yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 0,3'e çıktı.

Enflasyon, aralık ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2,4, Slovenya'da yüzde eksi 1,2, İrlanda'da yüzde eksi 1, Estonya'da yüzde eksi 0,9, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde eksi 0,8, Almanya'da yüzde eksi 0,7, İspanya'da yüzde eksi 0,6 ve İtalya'da yüzde eksi 0,3 ve Fransa’da sıfır olarak ölçüldü.