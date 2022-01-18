Euro Grubu'nun gündemi enflasyondaki yükseliş oldu

Enflasyon tüm dünyanın ortak sorunu iken Avrupa da fiyat artışlarının hızlandığı bölgeler arasında yerini alıyor.

Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, mevcut enflasyonist baskıların bu yılın ilerleyen dönemlerinde azalmaya başlayacağını söyledi.

MALİYE BAKANLARI AÇIKLADI

Donohoe, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.

"FİYAT ARTIŞI VE YÜKSEK ENERJİ MALİYETLERİ ZORLUYOR"

Toplantıda çok sayıda bakanın artan enflasyon konusunu gündeme getirdiğini belirten Donohoe, "Fiyatlardaki artışın ve özellikle yüksek enerji maliyetlerinin vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki zorluklarını anlıyoruz." diye konuştu.

"ENFLASYON ÖNGÖRDÜĞÜMÜZDEN FAZLA SÜRECEK"

Donohoe, artan fiyatların yaşam standartlarını etkilediğinin de farkında olduklarını ve buna uygun önlemler almaya çalıştıklarını belirterek, "Yüksek enflasyon seviyelerinin önceki öngörülerimizden daha uzun bir süre devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

ENFLASYONİST BASKILAR AZALACAK

Tedarik zincirlerinin gelişme gösterdiğini ve tasarruf seviyelerinin makul düzeylere döndüğünü aktaran Donohoe, "Mevcut enflasyonist baskıların bu yıl içinde azalmaya başlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KAYITLARDAKİ EN YÜKSEK SEVİYE

Euro Bölgesi'nde aralık ayında, yıllık enflasyon yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon söz konusu dönemde Almanya'da yüzde 5,7, İspanya'da yüzde 6,7, Hollanda'da yüzde 6,4, Belçika'da yüzde 6,5 olarak ölçüldü.