Euro tarihi zirveyi gördü: 40 lirayı geçti

Haber Merkezi

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle dalgalı seyrini sürdürürken, döviz kurlarında da oynaklık yaşanıyor.

Son dönemde yükselişe geçen Euro/TL'de bugün tarihi zirve göründü.

Euro 40 TL'yi aştı

Euro son bir haftadır devam eden yükseliş serisinin ardından ilk kez 40 TL'yi aşarak rekor tazeledi.

Güne 39.6924 TL’den başlayan Euro kuru şu sıralarda 40.0243 TL'den işlem görüyor.

Son 10 günde yüzde 9,00 değer kazandı

Mart ayının ilk gününe göre 1,94 TL yükselerek yüzde 5,14 değer kazanan euro 36.4849 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre de 3,28 lira artarak yüzde 9,00 oranında değer kazanmıştı.

EUROYU YÜKSELTEN İKİ NEDEN

Euro tarihi zirveyi görürken bu yükselişin altında iki ana neden yatıyor.

Almanya'nın 500 milyar euroluk altyapı fonu ve borçlanma limitlerinde güncelleme yapması üzerine Avrupa'daki tahvil getirileri yükseldi.

Bu durum euroyu da dolaylı olarak güçlü kıldı ve son 16 yılın en iyi haftasını geçirmeye hazırlanıyor.

Euro/dolar paritesi de son dört ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

TRUMP KARARLARINI HIZLA DEĞİŞTİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergisine yönelik kararlarını ani olarak değiştirmesi piyasalar üzerinde etkili oluyor.

Trump'ın Kanada ve Meksika'ya otomobil ithalat vergilerinde bir aylık bir erteleme vermesinin ardından dolar uluslararası piyasalarda dört ayın en düşük seviyesine yaklaştı.

DOLAR KAYBEDİYOR, STERLİN, AVUSTRALYA DOLARI GÜÇLENİYOR

Dolardaki güç kaybına paralel olarak riske duyarlı hareket eden sterlin ve Avustralya doları da dört ayın zirvesine ulaştı.

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