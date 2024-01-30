Ev hanımları emekli oluyor! Şartlar ve başvuru detayları netleşiyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına prim desteği ile emeklilik yasası hazırlıkları hakkında bilgi verdi..

AA & Ensonhaber

Hayatını ev yaşamına adayan kadınlar, iş hayatından uzak kalabiliyor. Mesaisini evde yapan kadınlarımız için emeklilik hakkı gündemde.

Yıllardır çağrısı yapılan "ev hanımlarına emeklilik" Meclis'e taşındı.

Torba yasa teklifinde yer alan ev hanımlarına emeklilik maddesiyle birlikte şartlar ve başvuru detayları şekillenmeye başladı.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımızın sözü ve biz bunu yerine getireceğiz"

"Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık" diyen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü ve biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim.

"Tabloyu Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte hayata geçireceğiz"

Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz hem alandaki sendikalarımızdan, kadın örgütlerimizden ve birçok kuruluştan sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Ondan sonra belirli bir noktaya getireceğiz.



Daha sonra da ortaya çıkan tabloyu Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileriyle bir araya gelerek bunu da hayata geçireceğiz. Ancak bu uzun erimli bir çalışma olduğu için de hedefimiz orta vadede bunu uygulamaya aktarmak olacak.

Meclis'te kabul edilmesi bekleniyor

Ev hanımlarına emeklilik kararı, torba yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ev hanımlarına emeklilik detayı

Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.

İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak

Ev hanımları için prim tutarı ve detayları

Öte yandan emekli olma planı yapanlar, ne kadar prim ödeyeceklerini ve devlet desteğini hesaplıyor.

İşte ev hanımları için prim tutarı ve detaylar...

Prim tutarı 2024

İsteğe bağlı olarak sigorta primi ödeyecek olan ev hanımlarının ne kadar prim ödeyeceği de merak konusudur.

Ev hanımlarının ödeyecekleri SGK prim tutarı için alt ve üst sınır belirlenmiştir.

Ev hanımlarının en az ödeyeceği SGK prim tutarı brüt asgari ücret tutarının %32’si olarak hesaplanır. Mevcut asgari ücrete göre(2024), bu tutar aylık 6400 TL’yi buluyor.

Prim desteği ne kadar

Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin 1/3’ünü oluşturacak. Ortalama 2 bin 133 lira olacak. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak.

Prim günü

Ev hanımları için emeklilik şartları kapsamında BAĞ-KUR kriterleri uygulanır. Yani çalışmayan bir ev hanımı isteğe bağlı sigortalılık yaptırdığı zaman BAĞ-KUR kapsamındaki şartlara göre emekliliği hak eder.

Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinden dolayı ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.