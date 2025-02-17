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Ev şarj istasyonları ithalatı için gözetime yeni kriter

Ev şarj istasyonları ithalatı için gözetime yeni kriter Elektrikli araçlar, trafikte çoğaldıkça şarj edilmesi için pratik çözümler de devreye girdi. Bu konuda yasal düzenlemeler ise ihtiyaçlar doğrultusunda uygulanmaya devam ediliyor.