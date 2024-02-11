Evlenen gençlere kredi müjdesi! Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği yürürlüğe girdi TBMM'de kabul edilen Aile ve Gençlik Fonu’nun uygulamasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Başvurular 15 Şubat'ta başlıyor..

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Aile ve Gençlik Fonu'nda sona gelindi.

2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla evlenecek çiftlere kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından resmiyet kazandı.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Aile ve Gençlik Fonu’nun uygulamasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

Evlenecek gençleri heyecanlandıran 150 bin lira değerindeki faizsiz kredide sona gelindi.

Başvurular 15 Şubat'ta başlıyor

Başvurular 15 Şubat’tan itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "aile.gov.tr" internet sitesinden alınmaya başlayacak.

Deprem bölgesindeki illerden başlanacak

Uygulama ilk olarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da gerçekleştirilecek.

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Gençlere faizsiz 150 bin TL kredi

Evlilik hazırlığında olan gençlere faizsiz 150 bin TL kredi desteği verilecek.

Destekle özellikle deprem bölgesindeki gençlerin evlilik yolundaki harcamalarının karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Belirlenecek yaş kriterlerine göre verilecek desteğin kapsamı ve ayrıntıları, Meclis'teki görüşmelere göre şekillenecek.

Yönetim kurulu fonu yönetecek

Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek.

Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan temsilciler tarafından oluşturulacak ve fon gibi çalışacak.

Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü Aile ve Gençlik Bankası fonuna aktarılacak. Hayata geçirilecek projelere göre ise fona aktarılan pay yükseltilecek.

Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.