Eylül 2023'te en fazla şirket İstanbul'a kuruldu Eylül 2023 ve ocak ayından eylül ayına kadar geçen 9 aylık süreçte kurulan şirket sayıları açıklandı.

DHA

Eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2023'ün ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısının yüzde 5,1 azaldığını, kapanan şirket sayısının da yüzde 0,1 arttığını duyurdu.

TOBB'un açıklamasına göre; 2023'ün ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,1, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23 oranında azaldı.

Kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 73,3 arttı.

Geçen yılın ilk 9 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 0,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18, kapanan kooperatif sayısı yüzde 0,5 yükseldi.

Yeni kurulan şirket sayısı yıllık azaldı

Eylül 2023'te geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 45 oranında azaldı. Kurulan kooperatif sayısı da yüzde 76,1 arttı.

Eylül 2023'te kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 21,5 arttı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 13 azaldı.

Aylık kurulan şirket sayısı aylık arttı

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,1 oranında arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 13,8 azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 17, kapanan kooperatif sayısı yüzde 28 oranında arttı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 12,9 azaldı.

En fazla şirket İstanbul'a kuruldu

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,2’si İstanbul, yüzde 10,9’u Ankara, yüzde 6,4’ü İzmir’de kuruldu. Bu ay, tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Kurulan şirketlerin türlerine göre dağılımı

Eylül 2023’te kurulan toplam 11 bin 272 şirket ve kooperatifin yüzde 84,8’i limited şirket, yüzde 12,5’i anonim şirket, yüzde 2,6’sı ise kooperatif olarak gerçekleşti.

2023 yılında toplam 96 bin 842 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 83 bin 131 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 74,1’ini, 11 bin 339 anonim şirket ise yüzde 25,8’ini oluşturdu.

Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, ağustos ayına göre yüzde 26,4 oranında arttı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Eylül 2023’te kurulan 928 yabancı ortak sermayeli şirketin 525’i Türkiye, 59’u İran, 41’i Rusya Federasyonu ortaklı olarak kuruldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)