Eylül ayı ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı eylül ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi ağustos ayında 85,9 iken, eylül ayında yüzde 3,1 oranında artarak 88,5 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2020 yılı Eylül ayına dair ekonomik güven endeksi 88,5 oldu.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ, REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ VE HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre eylül ayında yüzde 3,2 oranında artarak 82,0 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4 oranında artarak 74,9 değerine ulaştı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ AZALDI

Perakende ticaret sektörü güven endeksi eylül ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 93,5 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 83,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, Eylül 2020



ENDEKS, AĞUSTOSTA 85,9 DEĞERİNDEYDİ

TÜİK'in verilerine göre ekonomik güven endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 değerine yükselmişti.